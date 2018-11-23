«Он творил пока мог» - вдова автора слов марша «Прощание Славянки»

Аркадий Федотов родился в Киеве, однако почти сразу же его семья переехала в Хабаровск. Здесь он закончил ремесленное училище и устроился токарем на военный завод. Во время военной службы Аркадий Яковлевич организовал кружок художественной самодеятельности, его заметили и перевели в полковой оркестр.

ТВОРЧЕСТВО ДО ПОСЛЕДНЕГО ВЗДОХА

Затем была учеба в Таллинском музыкальном училище и служба в ансамбле песни и пляски Дальневосточного военного округа. Этому музыкальному коллективу он посвятил более 35 лет своей жизни.

В Хабаровске Аркадий Федотов известен как автор слов к произведениям дальневосточных композиторов. Одна из самых известных его работ - композиция «Над Амуром белым парусом», которая приобрела статус неформального гимна Хабаровска.

- В золотой фонд местного радио и телевидения вошла песня «Где шумит седой Амур», посвященная 110-летию Хабаровска, - рассказали в министерстве культуры Хабаровского края. - Песня была создана Федотовым в соавторстве с Матвеем Журавлевым и до сих пор является одной из самых любимых среди хабаровчан. Самая яркая страница в биографии Аркадия Яковлевича – песня на мелодию марша «Прощание славянки». Слова к этой мелодии им были написаны в 1965 году. Тексты на мелодию марша в различное время писали разные авторы, но все же более удачно легли слова хабаровского поэта Аркадия Федотова.

Так же Аркадий Яковлевич является автором нескольких поэтических сборников, а в 1997 году он становится членом Союза российских писателей.

- Многие годы, находясь уже на заслуженном отдыхе, Аркадий Яковлевич продолжал создавать произведения в самых разных жанрах, много концертировал. Занимался организацией творческого досуга в хабаровском Доме ветеранов имени Соболенко - более 25 лет участвовал в проведении занятий литературно-музыкального клуба «Музы при свечах», - отметили в ведомстве.

«Я НЕ МОГУ ДАЖЕ ПРЕДСТАВИТЬ, КАК БУДУ БЕЗ НЕГО ЖИТЬ»

Как говорится: за спиной каждого великого человека стоит женщина. За спиной Аркадия Яковлевича многие десятилетия стояла Жанна Яковлевна Трифонова. Это был второй ее брак, и, как признается, тот самый - до конца жизни.

- Аркадий был очень культурный, чистоплотный, внимательный, не пил, не курил. Первые десять лет мы не регистрировали брак, потому что я очень «хорошо» нажилась с первым мужем - он был пьяница и драчун, - вспоминает Жанна Трифонова. - Честно: я боялась. Потом все же расписались. Жили мы душа в душу, с ним было очень хорошо. Аркадий очень мудрый, я все время прислушивалась к его советам, он мог меня вовремя остановить и направить в нужную сторону. Сейчас я не могу даже представить, как буду без него жить.

А вторую половинку, по мнению Жанны Яковлевны, у нее забрали врачи. Поэту пришлось пережить бесполезную, по мнению его жены, химиотерапию и разрыв аппендицита. Девять лет назад у Аркадия Яковлевича начали отказывать ноги, но супруга не сдавалась: ходила с ним на прогулки.

- Примерно полгода назад муж уже не мог ходить в Дом ветеранов, а последнее время он был без сознания и отказывался от пищи, - говорит Жанна Яковлевна и из ее глаз градом потекли слезы. - Я кое как его кормила, но в последний день он вообще отказался есть. Решила вызвать скорую помощь, приехала она больше, чем через два часа. Если бы приехали раньше, то, может быть, можно было бы его спасти! Я провела врачей к Аркадию, они на него посмотрели и сказали, что он умер. Потом пощупали пульс и констатировали смерть: 19 ноября 2018 года.

Причина смерти - биологическая. Так написано в документах.

Редакция «Комсомольской правды» выражает искренние соболезнования семье и близким Аркадия Яковлевича! Этот человек прожил долгую и насыщенную жизнь, вкладывая частичку себя в свои произведения.Прощание с хабаровским поэтом Аркадием Яковлевичем Федотовым состоится 26 ноября с 10.30 до 10.50 в ритуальном зале Краевой клинической больницы №2 (ул. Павловича, 1Б).