«Верните нас домой!»: Сотни туристов из Хабаровского края третий день ждут вылета в Китае.

Триста туристов. Такое количество людей оказались в заточении китайского Хайкоу из-за поломки двигателя самолета. Большинство из них - жители Хабаровского, Приморского и Амурского краев. На протяжении трех дней представители авиакомпании кормят людей завтраками, уверяя, что вот-вот прилетит боинг из дальневосточной столицы и увезет их на родину, однако сотни россиян до сих пор теснятся в номерах китайских отелей.

«Верните нас домой!»: Сотни туристов из Хабаровского края третий день ждут вылета в КитаеФото: Предоставлено героем публикации

Сперва восьмичасовое ожидание в аэропорту без еды и воды, а затем трехсуточное в гостиницах с ужасными условиями содержания. Часть россиян жалуется на питание в аккаунтах в социальных сетях, потому что больше некому, ведь многие и вовсе думали, что всех туристов уже давно отправили в Хабаровск.

Так выглядят завтраки и обеды туристов из Хабаровского края.Фото: Предоставлено героем публикации

Терпение дальневосточников на исходе. Кроме того, у большинства их них виза уже не действительна, это значит, что их нахождение в Китае – незаконно.

- Сказали, что нет гидронасоса. Все мы удивлены, что его до сих пор не привезли. Грубо говоря, четвертый день деталь не могут поставить. А после этого ведь еще ремонт и проверка борта, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Оксана Гаврилова, одна из пассажиров задержанного самолета. – На это потребуется еще время. Нам никто не говорит о сроках, то есть все мы, сидя в гостиницах, не знаем, когда наконец-то отправимся домой. Нам только позвонили с министерства туризма и сказали, что ситуация находится на их контроле.

«Верните нас домой!»: Сотни туристов из Хабаровского края третий день ждут вылета в КитаеФото: Предоставлено героем публикации

Отчаявшись после нескончаемых обещаний авиакомпании, люди запустили в сети флешмод под хэштегом «верните нас домой». На видеоролике туристы обращаются к губернаторам Хабаровского и Приморского краев, а также президенту страны Владимиру Путину с просьбой – обратить на них внимание, а главное – вернуть всех домой.

«Верните нас домой!»: Сотни туристов из Хабаровского края третий день ждут вылета в КитаеФото: Предоставлено героем публикации