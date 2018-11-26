Радуйся дольщик, бойся застройщик: Фургал отчитал строительных бизнесменов за несданные дома

Жарко было в эти выходные в правительстве Хабаровского края. Глава региона продолжил разбираться с проблемами долевого строительства и в этот раз под руку попали пять застройщиков, пара из них - под горячую.

ЗАГАДОЧНАЯ ПАПКА

Прямо на совещании губернатор передал мэру Хабаровска стопку документов. Что в них - доподлинно неизвестно, но сведущие люди говорят: «Там бомба». Передача состоялась как раз в тот момент, когда речь зашла о жилищном комплексе по улице Алексеевской, его возводило городское «Управление капитального строительства» с хабаровской администрацией в учредителях.

- Второй дом мы не можем достроить? Пока нет. А заказчиком был МУП УКС. Ну мы же с вами, вот вы мэр, я губернатор, мы начинаем спрашивать с застройщика. Я считаю, абсолютно правильно спрашиваем, потому что люди, если берутся, должны нести ответственность за свои поступки. Можно, я вам передам по Алексеевской. Вы посмотрите сейчас, а после совещания по второму дому подумаем, как нам достроить, - со вздохом сказал Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края и добавил: «Там, где зелененькое».

В отличие от второго дома, первый было обещано сдать к 10 декабря этого года.

ДОЛГОСТРОЙ НА НАБЕРЕЖНОЙ АМУРА

Меньше всего досталось застройщику ООО «Диалог», который с 2015 года возводит три дома - жилой комплекс на улице Кавказской и две «свечки» по Салтыкова-Щедрина. Строительство домов остановилось в 2016 году по причине прекращения продаж квартир. Ничейными остается чуть более 200 жилищ, но покупать их люди не особо торопятся - доверие к застройщику подорвано. И это несмотря на стоимость квадратного метра от 45 до 58 тысяч рублей.

Сейчас расклад по проданным квартирам следующий: в двух домах на Салтыкова-Щедрина продано 623 жилых помещения из 845. На Кавказской дольщиков меньше - всего 188. Заселить их пообещали 30 июня 2019 года.

- Нами уже получен первый транш в 150 миллионов рублей. Сейчас идет работа по составлению реестра для получения второго транша тоже в 150 млн рублей. Строительство ведется во всех трех домах, - сообщил Степан Степанян, директор ООО «Диалог».

Проблем с подключениям к благам цивилизации, по заверению господина Степаняна, нет. Единственное, может возникнуть вопрос по газу, но с этим, как сказал застройщик, справиться можно в три-пятнадцать. Со своей стороны региональные власти готовы помочь решить бюрократические проблемы.

ВЗРЫВАЮЩЕЕ ПРИЗНАНИЕ

Выходить из себя губернатор начал на обсуждении строительства жилого комплекса в Краснофлотском районе. Застройщик ООО «Свой дом» возводит восемь домов на 144 квартиры. Всего продано 118 жилых помещений, 57 из них будут сданы до конца этого года - компания намерена ввести в строй две трехэтажки. К 20 декабря застройщик сдаст все необходимые документы, хотя, по его заверениям, дома полностью готовы.

- Почему почти месяц будем ждать чтобы сдать документы? В чем причина? - задает резонный вопрос губернатор.

И правда: вроде, электричество есть, канализация работает, вода в домах имеется. Однако с последним небольшие проблемы - компания не получила справку о технологическом присоединении к водоводу. И, что самое интересное, ее никто и не просил. Причина - не уплачено за то самое техприсоединение. Эту информацию уже выходящему из себя главе региона пришлось вытаскивать фактически клещами. Дальше оказалось, что у застройщика еще нет кадастровых паспортов, и появятся они примерно к 10 декабря.

- У нас получается так: мы делаем бумажки, справки, люди находятся на улице, нервничают, переживают. Ну кому это надо? Честно. Почему у нас сложилась такая ситуация, что начинается людьми шантаж власти? Ну это же шантаж. Ну честно. Почему у нас вообще никто ни за что не отвечает? Почему у нас постоянно обманывают, а мы это спокойно проглатываем? - не выдержал Сергей Фургал.

Дальше - больше. Представитель застройщика признался: трехэтажки возводили с 2015 года и в 2017 начались массовые расторжения договоров. И тут взрыв: дома строили без разрешения.

- Как начали строить без разрешения на строительство? Кто вообще себе возомнил, что он может начать строить без разрешения и собирать с людей деньги? Кто?! Фамилию назовите! - повысил голос глава края.

После тяжелой паузы послышалось робкое: «Сергей Иванович, можно я? Коломеец Алексей Борисович».

- Правда?! Да не может быть. Не верю своим глазам! - воскликнул Сергей Фургал.

Для тех, кто не в курсе: господин Коломеец - ас малоэтажного строительства в Хабаровске и пригороде. Его детища - многострадальная «Солнечная поляна» и дом в селе Некрасовка. О них поговорим позднее.

- Мы начали строить восемь домов одинаковых, на три мы фактически сразу же получили разрешение, потому что там были подтопленцы. Не подумали, что с другими возникнут вопросы, объекты одинаковые, - сказал Алексей Коломеец.

Остальные дома застройщик пообещал ввести в строй в конце второго-начале третьего кварталов будущего года.

«САМИ ТАМ ПОЖИВИТЕ»

Очередная трехэтажка на 62 квартиры и 57 дольщиков в селе Некрасовка, объект практически завершен но от того, насколько дом будет обеспечен электроэнергией, у губернатора, кажется, наступил микроинфаркт. Всего на дом будет подаваться 150 киловатт, путем несложных расчетов вырисовывается примерное электроснабжение одной квартиры - всего два киловатта.

- Вы что, всерьез полагаете, что два киловатта хватит на квартиру? - вновь сокрушается глава региона. - На отопление, на бойлер, на электрическую плиту и бытовые приборы! Всего два киловатта? Слушайте, ну у меня желание попросить вас жить в этой квартире.

Примерные расчеты показали следующее: конвектор - чуть больше двух киловатт, бойлер и электрическая плита - еще по три, плюс бытовые приборы. Кстати, норма на квартиру - 12 киловатт.

- Застройщик, я считаю, обманул людей. Это мошенничество! Какая экономия?! Он когда продавал людям квадратные метры, он их предупреждал о том, что там не будет электричества? - пребывая в шоке, сказал Сергей Фургал.

Не спасут ситуацию даже резервные источники. Кстати, пока в доме заселено 40 квартир и жильцы проблем с электричеством не испытывают. Но что будет, когда здание наполнится людьми - большой вопрос. Пока участники совещания сошлись на том, что необходимо провести экспертизу проектных решений, предоставленных застройщиком на предмет их корректности. Конкретных сроков не сообщили.