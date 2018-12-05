Полис ОМС: Инструкция по применению

«Комсомольская правда» провела горячую линию, посвященную теме обязательного медицинского страхования. На вопросы читателей отвечали заместитель директора Хабаровского филиала АО «СК «СОГАЗ-МЕД» Анна Абубекирова и руководитель Службы по защите прав застрахованных Алена Сахнова.

Какие права дает полис ОМС и где по нему можно лечиться?

Полис обязательного медицинского страхования – это документ, дающий право на получение медицинской помощи бесплатно, по полису ОМС, в учреждениях здравоохранения, которые работают в системе ОМС. Это не только государственные лечебные учреждения, есть и частные клиники, работающие в системе ОМС. С перечнем этих клиник можно ознакомиться на сайте Территориального Фонда обязательного медицинского страхования.

Какие услуги можно получить по полису ОМС?

Все услуги, которые входят в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Но в любом случае эти услуги оказываются только по медицинским показаниям. Плановая помощь, экстренная помощь, обследования, услуги стационара, операции. С последними есть нюансы: необходимо понимать, что это за операция, какой у нее медицинский доступ, тогда уже станет понятно, делается ли она бесплатно. Это подскажет врач. Можно также позвонить в свою страховую компанию по телефону горячей линии и узнать, действительно ли та или иная услуга больницей или поликлиникой оказывается платно.

Как получить полис ОМС для новорожденного ребенка?

Достаточно просто зайти на сайт вашей страховой компании, оформить электронную заявку на доставку полиса для новорожденного. Затем с вами свяжется оператор страховой компании, уточнит сроки предоставления документа, после чего документ по готовности будет доставлен к вам домой. Эта процедура совершенно бесплатна.

Можно ли в Хабаровске оформить электронный полис?

На сегодняшний день Хабаровский край не оформляет полисы на электронных носителях – только в виде бумажных бланков. Решение о выдаче электронных полисов принимается территориальным Фондом обязательного медицинского страхования и только на основании того, что все участники системы ОМС – страховые компании, территориальный фонд и медицинские организации – готовы к приему и обслуживанию электронных полисов. Тем не менее, у «СОГАЗ-Мед» есть альтернатива для своих клиентов (см. «Кстати»).

Я случайно постирала свои вещи вместе с полисом…Как теперь быть?

Если полис пришел в негодность по какой-то причине – постирали вы его или ребенок нарисовал какую-то карикатуру – можете прийти в свою страховую компанию, взяв паспорт и СНИЛС, и переоформить в связи с тем, что прошлый негоден к использованию. Как таковых критериев «ветхости» полиса нет, но если он протерт по линии сгиба, если штрих-код, ваши ФИО не читаются – однозначно полис необходимо поменять.

Я прописана в Краснофлотском районе, а живу в Кировском. Могу ли я обслуживаться в поликлинике по месту жительства?

В соответствии с действующим законодательством вы имеете право на выбор лечебного учреждения по вашему желанию. Но есть нюанс: если вам потребуется вызов врача на дом, а выбранное лечебное учреждение не обслуживает ваш дом по территориальному участковому принципу, то домой к вам доктор не придет. И еще – открепляться от одной поликлиники и прикрепляться к другой можно не чаще одного раза в год.

Получила полис в другом регионе, а сейчас переехала в Хабаровск. Нужен ли новый?

Нет необходимости менять полис. Обратитесь в свою страховую компанию на новой территории проживания, чтобы быть застрахованным в новом регионе вам поставят печать в действующий бумажный полис или зарегистрируют данные в электронном полисе. Если выбранной вами ранее страховой компании нет в новом регионе, то вы можете обратиться в любую по вашему выбору.

Я военный. Нахожусь в командировке в Хабаровске. Могу ли я получить полис ОМС?

В соответствии с федеральным законом об обязательном медицинском страховании, военнослужащие не являются застрахованными в системе ОМС. По факту окончания службы вы можете обратиться в страховую компанию, чтобы получить полис и пользоваться системой ОМС в полном объеме.

Ко мне приехала мама в гости. У нее есть полис ОМС, выданный в Приморском крае. Она может лечиться в поликлинике, к которой в Хабаровске прикреплена я?

Если время визита Вашей мамы краткосрочно (отпуск, командировка) – то она может, в случае необходимости, обращаться за помощью в медицинскую организацию на территории проживания, медицинская помощь ей будет оказана в объеме базовой программы государственных гарантий оказания гражданам медицинской помощи.

Я прописана в поселке Солнечный, планирую переехать в Хабаровск, но прописки у меня не будет. Как мне и моим детям прикрепиться к лечебному учреждению?

Вам будет необходимо обратиться в вашу страховую компанию, сообщить о смене фактического места проживания, эта информация будет внесена в базу данных. Затем вам необходимо обратиться в лечебное учреждение, к которому хотите прикрепиться и написать заявление на имя главного врача.

Я вышла замуж и поменяла фамилию. Нужно ли мне менять полис?

После того как вы оформили документы с новой фамилией, в течение месяца нужно обратиться в свою страховую компанию с паспортом и СНИЛС, чтобы переоформить полис. В поликлинику в процессе смены полиса вы можете обращаться – в помощи вам не имеют права отказать, но по закону в течение месяца после внесения изменений в документы, вы должны уведомить свою страховую компанию и переоформить полис.

Я гражданка Белоруссии и приехала в Хабаровск ухаживать за мамой. Я могу оформить полис ОМС?

Необходимо внимательно посмотреть, какие у вас на сегодняшний день на руках документы. Белоруссия – государство - член ЕАЭС. Если здесь в Хабаровском крае у вас есть трудовой договор, то разрешение на временное проживание не требуется, и вы с договором и паспортом можете обратиться в страховую компанию, чтобы оформить полис до конца календарного года. Если у вас нет трудового договора, вам необходимо оформить разрешение на временное проживание и уже на основании этого документа оформить полис ОМС на срок до конца календарного года.

Мне 42 и я хочу пройти медицинский осмотр. Можно ли это сделать бесплатно или нужно платить за услуги узких специалистов?

Профилактический медицинский осмотр вы можете пройти в поликлинике по месту прикрепления. По его результатам врач-терапевт делает назначения к узким специалистам, если они требуются. Если вы хотите пройти осмотр, который требуется, например, для трудоустройства, то в данном случае такой осмотр оплачивается работодателем. Также вы имеете право на прохождение диспансеризации раз в три года в поликлинике по месту прикрепления. Первый возраст, когда человек может пройти диспансеризацию – 21 год.

Мне пришло смс-сообщение от страховой компании, что я могу пройти диспансеризацию. Как это происходит?

Чтобы пройти диспансеризацию, вам необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Сейчас существует два вида диспансеризации: основная, которая проводится раз в три года, и дополнительная, она проходит раз в два года. В каждом случае вы проходите разный перечень обследований, который зависит, в том числе, и от показаний врача-терапевта. Уточните в своей поликлинике или в страховой компании, когда и в какой кабинет вам обращаться, если вы получили сообщение о возможности пройти диспансеризацию.

КСТАТИ

У компании СОГАЗ-Мед есть специальное предложение для тех, кому не нравится носить бумажный полис. Клиенты компании могут оформить специальную сервисную карту, в формате пластиковой карты, которая содержит ваши персональные данные и номер полиса ОМС. В случае обращения за медицинской помощью на территории Хабаровска, вы можете предъявить сервисную карту в медицинской организации (полисом ОМС не является).

ВАЖНО!

Кто такой страховой представитель?

У любой страховой компании есть страховые представители – люди, которые помогут вам решить ваши проблемы с поликлиниками и больницами. Существует три уровня страховых представителей:

1. Специалисты контакт-центров, предоставляющие справочную информацию.

2. Специалист страховой компании. Не только даст грамотную консультацию, но и может вмешаться в ваш конфликт с медицинской организацией и поможет защитить ваши интересы. Проинформирует Вас о необходимости пройти диспансеризацию или профилактический осмотр.

3. Специалист-эксперт или эксперт качества медицинской помощи. Работает с письменными обращениями, проводит экспертизы качества оказания медицинской помощи.

Отметим, что для застрахованных граждан эти услуги оказываются совершенно бесплатно.

Телефон горячей линии страховой компании «СОГАЗ-МЕД» - 8-800-100-07-02.