Полис ОМС: Инструкция по применению

«Комсомольская правда» провела горячую линию, посвященную теме обязательного медицинского страхования. На вопросы читателей отвечали заместитель директора Хабаровского филиала АО «СК «СОГАЗ-МЕД» Анна Абубекирова и руководитель Службы по защите прав застрахованных Алена Сахнова.

- Какие права дает полис ОМС и где по нему можно лечиться?

Полис обязательного медицинского страхования - это документ, дающий право на получение медицинской помощи в учреждениях здравоохранения, которые работают в системе ОМС. Это не только государственные лечебные учреждения, есть и частные клиники, работающие в системе ОМС. С перечнем этих клиник можно ознакомиться на сайте Фонда обязательного медицинского страхования.

- Какие услуги можно получить по полису ОМС?

Все услуги, которые входят в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Но в любом случае эти услуги оказываются только по медицинским показаниям. Плановая помощь, экстренная помощь, обследования, услуги стационара, операции. С последними есть нюансы: необходимо понимать, что это за операция, какой у нее медицинский доступ, тогда уже станет понятно, делается ли она бесплатно. Это подскажет врач. Можно также позвонить в свою страховую компанию по телефону горячей линии и узнать, действительно ли та или иная услуга больницей или поликлиникой оказывается платно.

- Как получить полис ОМС для новорожденного ребенка?

Достаточно просто зайти на сайт вашей страховой компании, оформить электронную заявку на доставку полиса для новорожденного. Затем с вами свяжется оператор страховой компании, уточнит сроки предоставления документа, после чего полис по готовности будет доставлен к вам домой. Эта процедура совершенно бесплатна.

- Можно ли в Хабаровске оформить электронный полис?

На сегодняшний день Хабаровский край не оформляет полисы на электронных носителях - только в виде бумажных бланков. Решение о выдаче электронных полисов принимается территориальным Фондом обязательного медицинского страхования и только на основании того, что все участники системы ОМС - страховые компании, территориальный фонд и медицинские организации - готовы к приему и обслуживанию электронных полисов. Тем не менее у «СОГАЗ-Мед» есть альтернатива для своих клиентов (см. «Кстати»).

- Я случайно постирала свои вещи вместе с полисом…Как теперь быть?

Если полис пришел в негодность по какой-то причине - постирали вы его или ребенок нарисовал какую-то карикатуру - вы можете прийти в свою страховую компанию, взяв паспорт и СНИЛС, и переоформить документ в связи с тем, что прошлый негоден к использованию. Как таковых критериев «ветхости» полиса нет, но если он протерт по линии сгиба, если штрих-код, ваши ФИО не читаются - однозначно полис необходимо поменять.

- Я прописана в Краснофлотском районе, а живу в Кировском. Могу ли я обслуживаться в поликлинике по месту жительства?

В соответствии с действующим законодательством вы имеете право на выбор лечебного учреждения по вашему желанию. Но есть нюанс: если вам потребуется вызов врача на дом, а выбранное лечебное учреждение не обслуживает ваш дом по территориальному участковому принципу, то домой к вам доктор не придет. И еще - открепляться от одной поликлиники и прикрепляться к другой можно не чаще одного раза в год.

- Получила полис в другом регионе, а сейчас переехала в Хабаровск. Нужен ли новый?

Полис менять необязательно. Обратитесь в свою страховую компанию, чтобы поставить в полисе отметку о факте страхования на новой территории. Новый полис будет необходим только в том случае, если в Хабаровском крае не работает страховая компания, выдавшая вам полис в другом регионе.

- Я военный. Нахожусь в командировке в Хабаровске. Могу ли я получить полис ОМС?

В соответствии с федеральным законом об обязательном медицинском страховании, военнослужащие не являются застрахованными в системе ОМС. По факту окончания службы вы можете обратиться в страховую компанию, чтобы получить полис и пользоваться системой ОМС в полном объеме.

- Ко мне приехала мама в гости. У нее есть полис ОМС, выданный в Приморском крае. Она может лечиться в поликлинике, к которой в Хабаровске прикреплена я?

Вашей маме необходимо поставить в полисе отметку о смене региона проживания. Если такой страховой компании в Хабаровске нет, необходимо получить новый полис, а затем написать заявление на имя главного врача той поликлиники, в которой ваша мама хочет получать медицинские услуги.

- Я прописана в поселке Солнечный, планирую переехать в Хабаровск, но прописки у меня не будет. Как мне и моим детям прикрепиться к лечебному учреждению?

Вам необходимо обратиться в вашу страховую компанию, сообщить о смене фактического места проживания, эта информация будет внесена в базу данных. Затем вам нужно прийти в лечебное учреждение, к которому хотите прикрепиться, и написать заявление на имя главного врача.

- Я вышла замуж и поменяла фамилию. Нужно ли мне менять полис?

После того, как вы оформили документы с новой фамилией, в течение месяца нужно обратиться в свою страховую компанию с паспортом и СНИЛС, чтобы переоформить полис. В поликлинику в процессе смены полиса вы можете обращаться - в помощи вам не имеют права отказать, но по закону в течение месяца после внесения изменений в документы вы должны уведомить свою страховую компанию и переоформить полис.

- Я гражданка Белоруссии и приехала в Хабаровск ухаживать за мамой. Я могу оформить полис ОМС?

Необходимо внимательно посмотреть, какие у вас на сегодняшний день на руках документы. Белоруссия - государство-член ЕАЭС. Если здесь в Хабаровском крае у вас есть трудовой договор, то разрешение на временное проживание не требуется, и вы с договором и паспортом можете обратиться в страховую компанию, чтобы оформить полис до конца календарного года. Если у вас нет трудового договора, вам необходимо оформить разрешение на временное проживание и уже на основании этого документа оформить полис ОМС на срок не более одного календарного года.

- Мне 42 года, и я хочу пройти медицинский осмотр. Можно ли это сделать бесплатно или нужно платить за услуги узких специалистов?

Профилактический медицинский осмотр вы можете пройти в поликлинике по месту прикрепления. По его результатам врач-терапевт дает назначения к узким специалистам, если они требуются. Если вы хотите пройти осмотр, который требуется, например, для трудоустройства, то в данном случае такой осмотр оплачивается работодателем. Также вы имеете право на прохождение диспансеризации раз в три года в поликлинике по месту прикрепления. Первый возраст, когда человек может пройти диспансеризацию - 21 год.

- Мне пришло смс-сообщение от страховой компании, что я могу пройти диспансеризацию. Как это происходит?

Чтобы пройти диспансеризацию, вам необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Сейчас существует два вида диспнсеризации: основная, которая проводится раз в три года, и дополнительная, она проходит раз в два года. В каждом случае вам назначают разный перечень обследований, который зависит, в том числе, и от показаний врача-терапевта. Уточните в своей поликлинике, когда и в какой кабинет вам обращаться, если вы получили сообщение о возможности пройти диспансеризацию.

КСТАТИ

У компании СОГАЗ-Мед есть специальное предложение для тех, кому не нравится носить бумажный полис. Клиенты компании могут оформить специальную электронную карту, заменяющую бумажный полис ОМС. Единственное ограничение - лечиться по нему можно только на территории Хабаровского края.

ВАЖНО!

У любой страховой компании есть страховые представители - люди, которые помогут вам решить ваши проблемы с поликлиниками и больницами. Существует три уровня страховых представителей:

Специалисты контакт-центров, предоставляющие справочную информацию.

Специалисты страховой компании, которые не только дадут грамотную консультацию, но и могут вмешаться в ваш конфликт с медицинской организацией и помогут защитить ваши интересы.

Специалисты-эксперты или эксперты качества медицинской помощи. Работают с письменными обращениями, проводят экспертизы качества оказания медицинской помощи.

Отметим, что для застрахованных клиентов эти услуги оказываются совершенно бесплатно.

Телефон горячей линии страховой компании «СОГАЗ-МЕД» - 8-800-100-07-02.