2018-11-30T09:17:56+03:00
Общество

Тысячи жителей Хабаровского края написали международный «Тест по истории Отечества»

Знания по истории России проверяли более, чем на 170 площадках по всему региону [фото]
Алина Рассказова
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Тысячи жителей Хабаровского края написали международный «Тест по истории Отечества»Тысячи жителей Хабаровского края написали международный «Тест по истории Отечества»Фото: Александра ШОПЕНКО
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В честь 25-летия со дня принятия Конституции России жители региона написали «Тест по истории Отечества». В абсолютно анонимном и бесплатном испытании мог принять участие любой желающий. Одна из площадок была организована в рамках Форума молодых парламентариев.

Тысячи жителей Хабаровского края написали международный «Тест по истории Отечества» Фото: Александра ШОПЕНКО

Тысячи жителей Хабаровского края написали международный «Тест по истории Отечества»Фото: Александра ШОПЕНКО

Тестирование состояло из 45 вопросов, на их решение отводилось 45 минут. Задания касались различных исторических событий, культуры, науки и политики. Пять вопросов были посвящены Дальнему Востоку и Хабаровскому краю.

- Я стараюсь принимать участие практически в каждом тесте - это освежает и тренирует память. Когда мы учились в школе, знали все даты, количество солдат, участвовавших в сражениях со всех сторон. Сейчас молодежь живет в условиях открытого информационного пространства и найти какие-то данные не составляет труда. Вопрос только в достоверности этих данных, поэтому такие тесты крайне важны для современного поколения, - сказал Сергей Луговской, председатель парламента Хабаровского края.

Тысячи жителей Хабаровского края написали международный «Тест по истории Отечества» Фото: Александра ШОПЕНКО

Тысячи жителей Хабаровского края написали международный «Тест по истории Отечества»Фото: Александра ШОПЕНКО

Например, участникам акции предстояло назвать собор, который был возведен в Москве в честь взятия Казани, выбрать из четырех персон, того, кто был активным разработчиком Конституции РФ 1993 года и правильно указать стиль архитектуры конца XVII века в стране.

- Так как я только закончила школу, тест для меня был не очень сложный. Да, над некоторыми вопросами пришлось подумать. Например, вспоминала события, которые относятся к XV веку, - рассказала Ирина Медведева, депутат совета депутатов Хабаровского района.

Результаты участники узнают ориентировочно 10 декабря.

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