Бездушные живодеры сожгли щенков на Сахалине

Следы вопиющей расправы над маленькими щенками нашли жители Поронайска. 1 декабря возле гаражей по проспекту Победы мальчик обнаружил кострище, в котором, помимо мусора, лежали обугленные тела двух маленьких собачек. Жертв зверства должно было быть больше, однако один щенок смог убежать и спрятаться.

Прибывшие на место активисты выманили щенка из убежища, оказалось, что это девочка, месяц-полтора от роду. Малышка тоже должна была пасть жертвой живодеров, но каким-то чудом сумела вырваться. Травм собачке избежать не удалось – у щенка сгорела шерсть на хвосте, подпалены нос, подбородок и подушечки лап. Сейчас выжившая временно находится у неравнодушных людей.

Бездушные неизвестные сожгли щенков на Сахалине. Фото: Поронайское отделение благотворительного фонда помощи бездомным животным «Право на жизнь»

- Щенок кушает понемногу, но в основном спит, потому что еще маленький, - говорит местная жительница Яна Галицкая. – Забрала его 2 декабря – мне вынесли собачку в коробке из под обуви. Конечно, пострадала девочка немало, но я ее лечу, обрабатываю раны. Щенок в меру упитанный, не скелет. К сожалению, оставить у себя не могу, будем подыскивать собачке новых хозяев.

При этом местные жители не слышали визга щенков, поэтому появилось логичное предположение: малыши либо уже были мертвы, либо их облили горючей смесью. Активисты считают наиболее вероятным последний вариант развития событий.