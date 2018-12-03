2018-12-03T10:44:08+03:00
Происшествия

Бездушные живодеры сожгли щенков на Сахалине

Одному малышу удалось спастись и спрятаться под гаражом
Александра ШОПЕНКО
Поделиться:
Бездушные неизвестные сожгли щенков на Сахалине. Фото: Поронайское отделение благотворительного фонда помощи бездомным животным «Право на жизнь»Бездушные неизвестные сожгли щенков на Сахалине. Фото: Поронайское отделение благотворительного фонда помощи бездомным животным «Право на жизнь»
Изменить размер текста:

Следы вопиющей расправы над маленькими щенками нашли жители Поронайска. 1 декабря возле гаражей по проспекту Победы мальчик обнаружил кострище, в котором, помимо мусора, лежали обугленные тела двух маленьких собачек. Жертв зверства должно было быть больше, однако один щенок смог убежать и спрятаться.

Прибывшие на место активисты выманили щенка из убежища, оказалось, что это девочка, месяц-полтора от роду. Малышка тоже должна была пасть жертвой живодеров, но каким-то чудом сумела вырваться. Травм собачке избежать не удалось – у щенка сгорела шерсть на хвосте, подпалены нос, подбородок и подушечки лап. Сейчас выжившая временно находится у неравнодушных людей.

Бездушные неизвестные сожгли щенков на Сахалине. Фото: Поронайское отделение благотворительного фонда помощи бездомным животным «Право на жизнь»

Бездушные неизвестные сожгли щенков на Сахалине. Фото: Поронайское отделение благотворительного фонда помощи бездомным животным «Право на жизнь»

- Щенок кушает понемногу, но в основном спит, потому что еще маленький, - говорит местная жительница Яна Галицкая. – Забрала его 2 декабря – мне вынесли собачку в коробке из под обуви. Конечно, пострадала девочка немало, но я ее лечу, обрабатываю раны. Щенок в меру упитанный, не скелет. К сожалению, оставить у себя не могу, будем подыскивать собачке новых хозяев.

При этом местные жители не слышали визга щенков, поэтому появилось логичное предположение: малыши либо уже были мертвы, либо их облили горючей смесью. Активисты считают наиболее вероятным последний вариант развития событий.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Она потеряла своего ребенка!»: стало известно, почему подозреваемая попыталась украсть младенца в перинатальном центре
«Комсомолке» удалось связаться с матерью женщины, которая пыталась украсть чужого малыша: стали известны еще более шокирующие подробности
Новости 24
Расписание автобуса №18 в Хабаровске изменится
В дома на улице Краснореченской в Хабаровске вернулось тепло
В Хабаровском крае ночной вор разукомплектовал экскаваторы на полтора миллиона рублей
В Хабаровском крае рассказали о грядущем повышении тарифов на коммуналку
В Хабаровском крае начали заготавливать новогодние елки
Паром «Сахалин-8» вновь вышел на маршрут «Ванино-Холмск»
Константина Кузнецова назначили министром природных ресурсов Хабаровского края
Горе-мамашу в Хабаровском крае осудили за жестокое обращение с младенцем
Скользкое утро в Хабаровске: гололед на дорогах спровоцировал несколько десятков ДТП
В Хабаровске ищут пропавшего Сергея Вострикова
В Хабаровском крае выбрали зампреда правительства по социальным вопросам
В Хабаровске энергетики разослали больше 80 тысяч квитанций с красной полосой
На рынках в Хабаровске обнаружили небезопасные электроприборы
Хабаровскую семью с малолетними детьми незаконно лишили электроэнергии