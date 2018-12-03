2018-12-03T11:17:43+03:00
Общество

Педагогов в Хабаровском крае научат сберегать здоровье детей

Особенная среда, создаваемая учителем, может благоприятно влиять на физическое и психологическое состояние ученика
Алина Рассказова
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Педагогов в Хабаровском крае научат сберегать здоровье детейПедагогов в Хабаровском крае научат сберегать здоровье детейФото: Законодательная дума Хабаровского края
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Педагоги региона сходятся во мнении: вопросы сохранения здоровья детей перестали быть чисто медицинскими. Учителя, тренера и воспитатели могут создать особенную здоровьесберегающую среду и исключить негативное воздействие на ребенка. Однако пока в этой части в Хабаровском крае подвижки незначительны.

СТАТИСТИКА

По данным специалистов из НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков, по сравнению с началом 1990 годов состояние здоровья школьников по распространенности функциональных отклонений ухудшилось в 2,4-2,7 раза, а по частоте хронических болезней на 40-70 процентов. Так, в 2017 году выросло число школьников с несколькими диагнозами. Если говорить про сегодняшний день, то у 20 процентов старшеклассников в медицинской карте есть пять и более функциональных нарушений и хронических заболеваний. Наиболее распространенные - нарушение осанки и сколиоз (65 процентов школьников), снижение зрения (33,4 процента), нарушения центральной нервной системы (26,2 процента).

- Вместе с тем число школьников с пограничными нервно-психическими нарушениями, синдромом дефицита внимания и гиперактивности увеличивается, - говорит Ирина Белова, депутат парламента Хабаровского края. - Подростки становятся все более неуправляемыми, с родителями учащихся возникает не меньше проблем, чем с их детьми. Недостаточный уровень духовно нравственного здоровья оказывает разрушительное влияние на все другие стороны здоровья.

ЗДОРОВЫЙ УЧИТЕЛЬ - ЗДОРОВЫЙ УЧЕНИК

На помощь с непростыми детьми приходят здоровьесберегающие технологии. Это такой принцип гармоничного сочетания обучающих, воспитывающих и развивающих педагогических воздействий. Овладеть такой технологией учителя, тренера, воспитатели и преподаватели могут в Хабаровском краевом институте развития образования.

Немаловажно, чтобы культура здоровья была сформирована у самого педагога. Здорового ученика может воспитать только здоровый учитель.

Кстати, на расширенном заседании общественного совета проекта «Новая школа» планируется раскрыть тему организации здоровьесбережения в образовательных учреждениях Хабаровского края, обсудить проблемы, перспективы и механизмы внедрения таких технологий, опыта создания в учреждениях здоровьесберегающего пространства, высказать свое мнение по обсуждаемым вопросам. Желающих приглашают 6 декабря по адресу: улица Шевченко, 9.

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