Хабаровская команда «СКА-Нефтяник» третий раз подряд стала обладателем Кубка страны по бэнди

Финал Кубка России проходил сегодня ночью в Сыктывкаре на открытом стадионе. Во время матча пошел снег, что заставило хабаровских хоккеистов изменить тактику, но не помешало им победить.

Счет в матче открыли хабаровчане — разыграли угловой и точным ударом на 13 минуте матча Денис Лапшин отправил мяч в ворота соперников. Буквально через три минуты последовало нарушение правил, и «Динамо» получает право на пенальти, его реализует Филиппов — счет 1:1. Еще через три минуты армейцы опять выходят вперед, с углового мяч забивает Артем Бондаренко.

Дальше было несколько острых моментов у ворот «Динамо», но москвичи сопротивлялись отчаянно и увеличить отрыв не удалось. Во втором тайме сражение продолжилось и на 65 минуте гол в ворота бело-синих забивает Алан Джусоев. Все попытки соперников выйти хотя бы на ничью успехом не увенчались. В итоге хабаровский «СКА-Нефтяник» побеждает со счетом 3:1 и завоевывает Кубок страны третий раз подряд, и четвертый раз за последние пять лет.

- Я думаю, что болельщикам очень понравился этот матч, специалистам в меньшей степени поскольку погода вмешалась, - рассказывает Максим Ишкельдин, полузащитник «СКА-Нефтяник». - Мы понимали, что надо больше забивать и стараться не пропускать, поскольку «Динамо» очень активно играло, и первые десять минут мы вообще за центр поля не могли выехать. Каждая команда хотела забить гол и закрыться по такой погоде. В итоге я счастлив, что удалось победить.

По мнению главного тренера хабаровского клуба, с самого начала было понятно, что команде предстоит нелегкий матч — это финал и здесь слабых соперников нет.

- Я очень доволен, что ребята вытерпели, - отметил Михаил Юрьев, главный тренер «СКА-Нефтяник». - Учитывая, что против нас были много обстоятельств. Перед матчем, когда мы выходили на раскатку, лед был немного другого качества, чем во время игры. Пошел снег и пришлось вносить коррективы — мяч хорошо не ходил, цеплялся за лед, пришлось в большей степени играть верхом перестраиваться. Однако мы смогли переломить ход матча, добились победы. Я думаю, что она абсолютно заслуженная, могли забить и больше, но немного не повезло в концовке, хотя хорошие моменты были.

Уже завтра обладатели Кубка России вернутся в Хабаровск, где продолжат подготовку к домашней серии в чемпионате страны.