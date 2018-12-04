Массовое ДТП в Хабаровском крае: один человек погиб, семеро пострадали

Обгон на участке трассы «Ильинка-Некрасовка» стал роковым для хабаровчанки. Сегодня, 4 декабря, в Хабаровском районе произошло массовое ДТП. По предварительной информации, женщина, в машине которой находился ее муж и двое несовершеннолетних детей, нарушили правила дорожного движения. Автолюбительница пошла на обгон грузового автомобиля, что в результате привело к столкновению трех машин. Грузовик в последствии перевернулся. Среди пострадавших восемь человек, в том числе, двое детей.

Массовое ДТП в Хабаровском крае: один человек погиб, семеро пострадалиФото: ДВРПСО МЧС России

Как сообщили в пресс-службе Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда, еще до прибытия спасателей детей увезли в больницу. Между тем, четверо взрослых оказались заблокированы в автомобилях. С помощью специального оборудования сотрудники МЧС помогли пострадавшим выбраться. Их передали прибывшим врачам скорой помощи. Участники дорожной аварии получили переломы и серьезные травмы.

Массовое ДТП в Хабаровском крае: один человек погиб, семеро пострадалиФото: ДВРПСО МЧС России

На месте ДТП работали спасатели ДВРПСО МЧС России, сотрудники ГИБДД и медицинские работники. Причины произошедшего до сих пор устанавливают.

Массовое ДТП в Хабаровском крае: один человек погиб, семеро пострадалиФото: Комсомольская правда

Массовое ДТП в Хабаровском крае: один человек погиб, семеро пострадалиФото: Комсомольская правда

Массовое ДТП в Хабаровском крае: один человек погиб, семеро пострадалиФото: Комсомольская правда

Массовое ДТП в Хабаровском крае: один человек погиб, семеро пострадалиФото: Комсомольская правда