2018-12-04T08:56:16+03:00
Происшествия

Массовое ДТП в Хабаровском крае: один человек погиб, семеро пострадали

По предварительной версии, дорожная авария произошла из-за неправильного обгона [фото, видео]
Ульяна КОСКИНА
Поделиться:
Массовое ДТП в Хабаровском районе: один человек погиб, семеро пострадалиМассовое ДТП в Хабаровском районе: один человек погиб, семеро пострадалиФото: ДВРПСО МЧС России
Изменить размер текста:

Обгон на участке трассы «Ильинка-Некрасовка» стал роковым для хабаровчанки. Сегодня, 4 декабря, в Хабаровском районе произошло массовое ДТП. По предварительной информации, женщина, в машине которой находился ее муж и двое несовершеннолетних детей, нарушили правила дорожного движения. Автолюбительница пошла на обгон грузового автомобиля, что в результате привело к столкновению трех машин. Грузовик в последствии перевернулся. Среди пострадавших восемь человек, в том числе, двое детей.

Массовое ДТП в Хабаровском крае: один человек погиб, семеро пострадали Фото: ДВРПСО МЧС России

Массовое ДТП в Хабаровском крае: один человек погиб, семеро пострадалиФото: ДВРПСО МЧС России

Как сообщили в пресс-службе Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда, еще до прибытия спасателей детей увезли в больницу. Между тем, четверо взрослых оказались заблокированы в автомобилях. С помощью специального оборудования сотрудники МЧС помогли пострадавшим выбраться. Их передали прибывшим врачам скорой помощи. Участники дорожной аварии получили переломы и серьезные травмы.

Массовое ДТП в Хабаровском крае: один человек погиб, семеро пострадали Фото: ДВРПСО МЧС России

Массовое ДТП в Хабаровском крае: один человек погиб, семеро пострадалиФото: ДВРПСО МЧС России

На месте ДТП работали спасатели ДВРПСО МЧС России, сотрудники ГИБДД и медицинские работники. Причины произошедшего до сих пор устанавливают.

Массовое ДТП в Хабаровском крае: один человек погиб, семеро пострадали Фото: Комсомольская правда

Массовое ДТП в Хабаровском крае: один человек погиб, семеро пострадалиФото: Комсомольская правда

Массовое ДТП в Хабаровском крае: один человек погиб, семеро пострадали Фото: Комсомольская правда

Массовое ДТП в Хабаровском крае: один человек погиб, семеро пострадалиФото: Комсомольская правда

Массовое ДТП в Хабаровском крае: один человек погиб, семеро пострадали Фото: Комсомольская правда

Массовое ДТП в Хабаровском крае: один человек погиб, семеро пострадалиФото: Комсомольская правда

Массовое ДТП в Хабаровском крае: один человек погиб, семеро пострадали Фото: Комсомольская правда

Массовое ДТП в Хабаровском крае: один человек погиб, семеро пострадалиФото: Комсомольская правда

Жуткое ДТП на участке «Ильинка-Некрасовка»: женщина погибла на месте, еще семерых госпитализировали..

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Хабаровск прибыла партия автобусов, работающих на газе
В Хабаровске на железнодорожном вокзале отметили День пассажира
В Хабаровске стартовал семинар по вопросам национальной политики
Машина отдыхающих на Камчатке застряла недалеко от вулкана Козельского
Хабаровский край представили на выставке в Москве
В Хабаровском крае люди чаще умирают, чем рождаются
Незрячие жители Хабаровска получат транспортные карты
На развитие сахалинских детских технопарков выделили больше 43 миллионов рублей
В бассейнах Хабаровска из закрытых шкафчиков посетителей пропали сотовые телефоны
Хабаровские аграрии в два раза чаще стали оформлять льготные кредиты
В министерстве ЖКХ Хабаровского края проведут личный прием граждан
В Хабаровском крае продолжают тестировать цифровое телевидение
Матч «Амур» - «Динамо» 3 декабря: хабаровчане уступили на выезде москвичам
Хабаровским родителям рассказали о воспитании детей и решении конфликтов
Восемь человек пострадали в дорожной аварии на трассе «Ильинка-Некрасовка» в Хабаровском крае