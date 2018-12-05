Девятилетний мальчик задохнулся в стиральной машине на Камчатке

Трагедия в семье случилась в камчатском городе Елизово четвертого декабря. Вторник начался вполне обычно: мама пошла на работу в детский сад, ее девятилетний сын - в школу, папа в это время был в командировке. Примерно в три часа дня, когда все уроки закончились, ребенок вернулся домой. В это время ему позвонила мама, чтобы узнать, как прошли занятия, и все ли в порядке. Тогда она не знала, что это будет ее последний разговор с сыном.

Женщина вернулась домой после работы, открыла двер и зашла в квартиру. Сына нигде не было видно. Кричала, звала - никто не отвечал. Внезапно она обратила внимание на стиральную машинку. Тут она обомлела от страшной картины: в барабане лежал ее ребенок, не подавая признаков жизни. Она открыла крышку, которая расположена сбоку, и вытащила мальчика. Пульса уже не было. Медики скорой помощи, прибывшие по вызову женщины, констатировали смерть.

- На место происшествия выезжали наиболее опытные следователи и криминалисты следственного управления. Они тщательно осмотрели место, включая двор дома. Квартира расположена на первом этаже. Никаких следов, что в дом проникли через окно, нет. - рассказывает «КП»-Хабаровск» Елена Матафонова, руководитель пресс-службы СУ СК России по Камчатскому краю. - На локтях и позвоночнике мальчика были кровоподтеки, видимо, он пытался выбраться из стиральной машинки. После вскрытия специалисты установят точную причину смерти ребенка.

Как рассказывает сама мама, школьник еще 2-3 года назад забирался в машинку, но тогда в доме были взрослые. По информации источника «КП», ребенок учился в классе ЗПР по медицинским показателям. Под вопросом оставалось и то, как девятилетний мальчик элеметарно поместился в барабане. Выяснилось, что сын камчадалки был минитюрного телосложения.

Следователи по факту произошедшего проводят проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение.