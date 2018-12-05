Огромного кита выбросило на берег на Сахалине

Случилось все сегодня, пятого декабря, в селе Восточное Макаровского района. Местные жители, проезжая мимо побережья, увидели кита. Он лежал на поверхности воды без признаков жизни. Обеспокоенные сельчане на тракторе подъехали к месту, привязали плавник к технике и вытащили млекопитающее на берег. По внешним признакам всем показалось, что кит подавился. К такому выводу они пришли, потому что из дыхало текла кровь. Однако специалисты уверены, что о такой причине смерти не может быть и речи.

- Судя по фотографиям, это взрослый малый полосатик. В их пасти находится китовый ус, который помогает им отсеивать планктонов, поэтому вариант с тем, что кит подавился отсеялся, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Александр Иванов, руководитель Фонда защиты природы «Зеленый Сахалин».

На берег Сахалина выбросило морское чудовище. ФОТО: Предоставлено местными жителями

Как сообщает источник «КП», на место выехали специалисты ветеринарного центра, которые взяли пробы малого полосатика. Только после результатов исследования станет ясно, по какой именно причине млекопитающее погибло.

До сих пор «морское чудовище» лежит в черте населенного пункта, правда, там уже никто не живет. Вероятно, что скоро от самого полосатика ничего не останется, потому что жители села Восточное вооружились топорами и пошли на берег за добычей.

- Ну а что с ним еще делать? А так мясом можно хотя бы собак накормить, - говорит местная жительница Антонина. - Да и сами подумайте, сейчас кит лежит замерзший. Ближе к весне начнет таять, вы можете представить какой запах распространится в округе? Так и внимание медведей можно привлечь, а это уже опасно для населения.

На берег Сахалина выбросило морское чудовище. ФОТО: Предоставлено местными жителями

Как отмечают специалисты, это не первый случай, когда малого полосатика выбрасывало мертвым на берег. Этот случай третий за последние несколько лет. Однако зачастую исследования по причине смерти млекопитающих не идут дальше сбора анализов.