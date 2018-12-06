«Жители СССР» отказались платить за свет и тепло на Камчатке

УЧРЕДИТЕЛИ НЕСУЩЕСТВУЮЩЕГО ГОСУДАРСТВА

Российская Федерация - никакое не государство, а коммерческая структура, зарегистрированная за границей. А мы - граждане СССР, которые живут по Конституции Советского Союза, природные ресурсы принадлежат нам, соответственно платить мы за них не обязаны. А этих врагов, предательски подбрасывающих в наши почтовые ящики липовые квитанции за свет, вообще судить нужно! Вот так решили жители Камчатки, забрасывающие энергетиков длинными письмами, доказывая, что платить им они — честные советские люди - не обязаны.

Некоторое время назад на полуострове стала активно агитировать за такие идеи организация «Профсоюз СОЮЗ ССР». И в это поверили десятки человек.

- Многие просто не знают всех законов и следовательно своих прав, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Нина Черепанова, руководитель группы Профсоюз СОЮЗ ССР города Петропавловск-Камчатский. - Мы готовы платить, но есть постановление Верховного суда о том, что если человек не знает, на что идут его деньги, он имеет право не платить, пока не разберется. Мы активно изучаем законодательство РФ. Деньги, которые мы вносим за ЖКХ являются благотворительными взносами. А квитанции мы называем «подкидышами». На них нет ни подписей, ни печатей - разве это документ? Когда-то мы ввели код, который указан в квитанции, и поняли, что все деньги уходят на счета во Францию и США.

В Камчатэнерго уже лежат десятки обращений, среди вопрошающих о справедливости не только представители профсоюза «Союз ССР», но и участники организации «Вольный международный профессиональный союз».

НИКАКИХ ПОБОРОВ, ТОЛЬКО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

«Комсомолке» удалось связаться с одной из «гражданок СССР», которая на протяжении полугода пытается выяснить, куда поступают деньги, которые мы платим за «коммуналку». Оказывается, все идет «в карман заграничным дядям».

- Я состою в организации «Вольный международный профессиональный союз». В марте у меня были небольшие, так скажем, проблемы со светом, поэтому в апреле я стала активно изучать все законы, связанные с ЖКХ, - говорит Виктория, гражданка СССР. - В интернете я и нашла эту организацию. Тогда я была не очень осведомлена, поэтому помощь со стороны мне была необходима. Сразу скажу, что это не секта - поборов нет никаких. В организации есть только благотворительность, все средства идут на публикацию нашей газеты. Так вот, получив образцы документов, я направила обращение в Камчатэнерго, потому что с апреля на почту стали приходить сомнительные квитанции, которые я называю «подкидышами». Непредставление нужных мне документов будет значить, что они не имеют ко мне никаких претензий. Следовательно ни за что платить я не должна.

Виктория уверена, что все те, кто до сих пор платит за услуги ЖКХ и кредиты просто напросто финансируют иностранные государства. Доказательств пока нет, но это точно.

РОССИИ НЕТ, НО ЗАКОНЫ РАБОТАЮТ

Жители СССР в своих обращениях попросили Камчатэнерго больше не направлять им документы на оплату электричества и тепла. Письма приходили от лица обеих организаций. В противном случае они намерены судиться с энергетиками до тех пор, пока не добьются справедливости.

- Таких обращений у нас предостаточно. Их точное количество нам до сих пор неизвестно. Речь скорее о десятках, чем о сотнях, - рассказывает Елена Симаева, руководитель пресс-службы ПАО «Камчатскэнерго». - Началось все еще несколько лет назад в Санкт-Петербурге. Вот спустя время дошло до нас, и в дальневосточных регионах нашлись граждане СССР. Мы настоятельно рекомендуем оплачивать всем потребителям счета, а в случае возникновения долга позаботиться о его погашении. Иначе вы рискуете остаться без света, без имущества, денег и отпуска за границей.

Сотрудники регионального МВД никакой проверки по данному факту не проводят. Вероятно до разбирательств дойдет дело только тогда, когда кто-то из граждан СССР напишет заявление в полицию, сообщив о том, что нарвался на мошенников. Ну или в том случае, когда долги «советских граждан» не приведут их в суд.

ФОТО: предоставлено источником «КП»-Хабаровск»

ФОТО: предоставлено источником «КП»-Хабаровск»

ФОТО: предоставлено источником «КП»-Хабаровск»

ФОТО: предоставлено источником «КП»-Хабаровск»

ФОТО: предоставлено источником «КП»-Хабаровск»

ФОТО: предоставлено источником «КП»-Хабаровск»