2018-12-06T09:51:54+03:00
Общество

«Жители СССР» отказались платить за свет и тепло на Камчатке

Они забрасывают энергетиков длинными письмами и считают, что за рассылку квитанций нужно судить [фото]
Элина ОГАНЕСЯН
Поделиться:
«Жители СССР» отказались платить за свет и тепло на Камчатке«Жители СССР» отказались платить за свет и тепло на КамчаткеФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

УЧРЕДИТЕЛИ НЕСУЩЕСТВУЮЩЕГО ГОСУДАРСТВА

Российская Федерация - никакое не государство, а коммерческая структура, зарегистрированная за границей. А мы - граждане СССР, которые живут по Конституции Советского Союза, природные ресурсы принадлежат нам, соответственно платить мы за них не обязаны. А этих врагов, предательски подбрасывающих в наши почтовые ящики липовые квитанции за свет, вообще судить нужно! Вот так решили жители Камчатки, забрасывающие энергетиков длинными письмами, доказывая, что платить им они — честные советские люди - не обязаны.

Некоторое время назад на полуострове стала активно агитировать за такие идеи организация «Профсоюз СОЮЗ ССР». И в это поверили десятки человек.

- Многие просто не знают всех законов и следовательно своих прав, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Нина Черепанова, руководитель группы Профсоюз СОЮЗ ССР города Петропавловск-Камчатский. - Мы готовы платить, но есть постановление Верховного суда о том, что если человек не знает, на что идут его деньги, он имеет право не платить, пока не разберется. Мы активно изучаем законодательство РФ. Деньги, которые мы вносим за ЖКХ являются благотворительными взносами. А квитанции мы называем «подкидышами». На них нет ни подписей, ни печатей - разве это документ? Когда-то мы ввели код, который указан в квитанции, и поняли, что все деньги уходят на счета во Францию и США.

В Камчатэнерго уже лежат десятки обращений, среди вопрошающих о справедливости не только представители профсоюза «Союз ССР», но и участники организации «Вольный международный профессиональный союз».

НИКАКИХ ПОБОРОВ, ТОЛЬКО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

«Комсомолке» удалось связаться с одной из «гражданок СССР», которая на протяжении полугода пытается выяснить, куда поступают деньги, которые мы платим за «коммуналку». Оказывается, все идет «в карман заграничным дядям».

- Я состою в организации «Вольный международный профессиональный союз». В марте у меня были небольшие, так скажем, проблемы со светом, поэтому в апреле я стала активно изучать все законы, связанные с ЖКХ, - говорит Виктория, гражданка СССР. - В интернете я и нашла эту организацию. Тогда я была не очень осведомлена, поэтому помощь со стороны мне была необходима. Сразу скажу, что это не секта - поборов нет никаких. В организации есть только благотворительность, все средства идут на публикацию нашей газеты. Так вот, получив образцы документов, я направила обращение в Камчатэнерго, потому что с апреля на почту стали приходить сомнительные квитанции, которые я называю «подкидышами». Непредставление нужных мне документов будет значить, что они не имеют ко мне никаких претензий. Следовательно ни за что платить я не должна.

Виктория уверена, что все те, кто до сих пор платит за услуги ЖКХ и кредиты просто напросто финансируют иностранные государства. Доказательств пока нет, но это точно.

РОССИИ НЕТ, НО ЗАКОНЫ РАБОТАЮТ

Жители СССР в своих обращениях попросили Камчатэнерго больше не направлять им документы на оплату электричества и тепла. Письма приходили от лица обеих организаций. В противном случае они намерены судиться с энергетиками до тех пор, пока не добьются справедливости.

- Таких обращений у нас предостаточно. Их точное количество нам до сих пор неизвестно. Речь скорее о десятках, чем о сотнях, - рассказывает Елена Симаева, руководитель пресс-службы ПАО «Камчатскэнерго». - Началось все еще несколько лет назад в Санкт-Петербурге. Вот спустя время дошло до нас, и в дальневосточных регионах нашлись граждане СССР. Мы настоятельно рекомендуем оплачивать всем потребителям счета, а в случае возникновения долга позаботиться о его погашении. Иначе вы рискуете остаться без света, без имущества, денег и отпуска за границей.

Сотрудники регионального МВД никакой проверки по данному факту не проводят. Вероятно до разбирательств дойдет дело только тогда, когда кто-то из граждан СССР напишет заявление в полицию, сообщив о том, что нарвался на мошенников. Ну или в том случае, когда долги «советских граждан» не приведут их в суд.

ФОТО: предоставлено источником «КП»-Хабаровск»

ФОТО: предоставлено источником «КП»-Хабаровск»

ФОТО: предоставлено источником «КП»-Хабаровск»

ФОТО: предоставлено источником «КП»-Хабаровск»

ФОТО: предоставлено источником «КП»-Хабаровск»

ФОТО: предоставлено источником «КП»-Хабаровск»

ФОТО: предоставлено источником «КП»-Хабаровск»

ФОТО: предоставлено источником «КП»-Хабаровск»

ФОТО: предоставлено источником «КП»-Хабаровск»

ФОТО: предоставлено источником «КП»-Хабаровск»

ФОТО: предоставлено источником «КП»-Хабаровск»

ФОТО: предоставлено источником «КП»-Хабаровск»

ФОТО: предоставлено источником «КП»-Хабаровск»

ФОТО: предоставлено источником «КП»-Хабаровск»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Как коммерсанты превратили набитые стеклом «лечебные» матрасы в прибыльный бизнес
Спецкор "КП" Владимир Ворсобин попытался разобраться, как вышло, что больным втридорога впаривают иллюзию выздоровления, и государственная машина ничего не может с этим поделать [Часть 2]
Русский бизнес - безжалостный и беспощадный: Нам впаривают набитые стеклом «лечебные» матрасы, наваривая на этом миллиарды
Журналист «КП» Владимир Ворсобин попытался разобраться, почему в нашей стране процветает сомнительный бизнес по продаже больным втридорога иллюзий выздоровления. И государственная машина ничего не может с этим поделать [Часть 1]
Новости 24
В Хабаровском крае значительно сократилась незаконная вырубка леса
В Хабаровске к сдаче ГТО подключились малыши-детсадовцы
Девятилетний Алексей Корзевич пропал в пригороде Хабаровска
Житель Комсомольска пойдет под суд за кражу «ювелирки»
Браконьеры поймали 780 самок горбуши на нерестовой реке в Хабаровском крае
В Хабаровском крае фиктивная справка подвела под статью двух муниципальных служащих
Газовщики хотят обанкротить городскую «Теплоцентраль» в Комсомольске из-за долгов
Рыбак пропал на реке Сукпай в Хабаровском крае
С дороги Комсомольск-Селихино сняли ограничение движения
Видеокамеры предательски выдали похитительницу выручки в магазине Хабаровска
«Социальное такси» в Хабаровском крае работает по новым правилам
Пожар в коровнике в Хабаровском крае: огнеборцы тушили пламя в частном фермерском хозяйстве
Погода в Хабаровске на 6 декабря 2018 года: днем до -19 градусов, без осадков
Из-за циклона Камчатке появилась опасность схода лавин