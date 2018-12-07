Имплантация зубов в Хабаровске в клинике доктора Головина

Клиника доктора Головина - одна из лучших стоматологических клиник Дальнего Востока, небольшая, хорошо оснащенная, укомплектованная профессионалами высочайшего класса, предлагающая лечение, за которым едут даже из-за границы

Чтобы понять, что такое клиника доктора Головина, необходимо рассказать про ее основателя. Валерий Головин - один из первых имплантологов в России и первый на Дальнем Востоке. Сейчас его врачебный стаж насчитывает более 30 лет, он единственный в стране, кому разрешили практиковать за границей - в Сингапуре. Именно доверяя его опыту, в Хабаровск едут пациенты из-за рубежа.

Его клиника небольшая, зато уютная, и в этом ее преимущество - нет бесконечного потока пациентов, конвейера. Каждому врачи и лично доктор Головин могут уделить столько времени, сколько требуется для качественного лечения. Это стоматология премиум-класса, сюда обращаются те, кто хочет получить по-настоящему качественное обслуживание. Технологии, которые применяются у Головина, используются для лечения, протезирования и имплантации зубов в США и Европе, так лечат звезд с мировым именем в Голливуде.

- Мы используем только самые лучшие и современные материалы, - рассказывает Валерий Головин. - Я работаю с имплантатами фирмы «Зиммер Байер мед» - это сама крупная медицинская корпорация, те, кто придумывают все новейшие пластические материалы, которые потом приходят к нам в стоматологию. У них, например, есть импланты с танталом, которые врастают в кость. Там все проверенно, все надежно и высочайшего уровня, до которого к сожалению сегодня не дотягиваются ни китайские, ни корейские фирмы. Что касается протезирования - мы не зациклены на Хабаровске. Все коронки изготавливаются у нас в ZFX - немецком фрезерном центре, который расположен в Москве. Здесь мы сканируем пациента, делаем модель, отправляем на запад, и оттуда приходят уже готовые изделия, только лицензированные материалы, все сделано точно и надежно.

Клиника занимается всеми видами стоматологической помощи - имплантологией, протезированием, лечением. Единственное, чего нет - детской стоматологии. Здесь работают врачи очень высокой квалификации, которые постоянно проходят дополнительное обучение в Москве и за границей. О качестве лечения говорят отзывы пациентов, их множество, и все положительные.

Узнать подробнее о клинике доктора Головина можно на сайте stomg.ru и по телефону: 8(4212) 68-68-03.

Клиника расположена по адресу: г. Хабаровск, улица Калинина, 8, пом. II (21).