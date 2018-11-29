Пять причин приехать на Сахалин

1. Горнолыжный курорт «Горный воздух»

В десяти минутах от аэропорта – прямо в центре Южно-Сахалинска на горе Большевик раскинулся знаменитый «Горный воздух». 16 трасс различного уровня сложности общей протяженностью около 25 километров, на вершину гостей доставляют по канатной дороге. «Фишка» курорта – многопрофильность. Попробовать себя в горных лыжах и сноуборде могут как дети, так и взрослые, как новички, так и профи. А изумительные виды и мягкая островная зима только способствуют комфортному катанию.

2. Первые Международные спортивные игры «Дети Азии»

Одно из самых крупных спортивных мероприятий этой зимы состоится в феврале 2019 года именно на Сахалине. В островную столицу съедутся молодые спортсмены со всей России и других стран мира, чтобы побороться за звание лучших. «Дети Азии» - это десять дней, восемь видов спорта, 1,5 тысячи участников и 600 судей. К соревнованию будет приковано внимание всего мира. Стать свидетелем исторического события - еще одна из причин посетить островной регион.

3. Острова Курильской гряды

Курилы называют ожерельем Сахалина. Попасть на архипелаг не так сложно, как кажется - из областной столицы туда ходят как суда, так и самолеты. Наиболее посещаемые - острова Итуруп и Кунашир. Посмотреть здесь есть на что! Хотите на действующий вулкан - пожалуйста, нужно поправить здоровье - милости просим на термальные источники с вулканической, чрезвычайно полезной водой, которая лишь способствует улучшению состояния организма, а никальные водопады и другие природные объекты поражают с первого взгляда.

4. Культурно-познавательный отдых

Сахалинская область очень интересна и с точки зрения истории и культуры. Этот регион - взрывной микс корейской, японской и российской культур, и прослеживается это во всем. Чего стоит только краеведческий музей, который ранее был дворцом японского префекта страны Восходящего солнца. Немного стоит сказать и о других уникальных культурных объектах. На Сахалине находится лучший на Дальнем Востоке исторический парк «Россия - моя история», музей книги Антона Павловича Чехова «Остров Сахалин» и художественный музей, расположенный в бывшем здании японского банка. Кстати, ходит легенда, что под ним есть большая сеть катакомб, где до сих пор слышатся голоса привидений.

5. Гастрономия

Расположение Сахалина предопределило кухню острова, которая стала брендом. Сформировалась она благодаря все тому же смешению культур. Сахалинская кухня - это микс еды стран Азиатско-Тихоокеанского региона, густо приправленный русскими традициями. Кстати, многие даже называют остров «вкусным». Так ли это - попробуйте.