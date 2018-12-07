2018-12-10T04:30:18+03:00
Происшествия

Взятку в две квартиры на 5 миллионов рублей взял экс-начальник судебных приставов в Хабаровском крае

Теперь бывшему сотруднику ведомства грозит до 15 лет тюрьмы и штраф - семидесятикратная сумма взятки
Элина ОГАНЕСЯН
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Взятку в две квартиры на 5 миллионов рублей взял экс-начальник судебных приставов в Хабаровском краеВзятку в две квартиры на 5 миллионов рублей взял экс-начальник судебных приставов в Хабаровском краеФото: Иван МАКЕЕВ
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Как полагают оперативники, случилось все примерно в феврале-марте прошлого года. Тогда 41-летний житель Хабаровска трудился старшим судебным приставом районного отдела УФССП России региона. По версии следствия, сотрудник ведомства «помог» одной коммерческой организации получить нереализованное имущество должника. Процесс передачи происходил в рамках сводного исполнительного производства. Однако на встречу предпринимателю главный районный пристав пошел неспроста. Генеральный директор компании был настолько благодарен за такую услугу, что передал сотруднику свое «спасибо» - две квартиры в Хабаровске стоимостью 5 миллионов рублей.

- Коммерческая организация находилась лишь в четвертой очереди удовлетворения требований взыскателей, а в первой, второй и третьей очередях ожидают удовлетворения еще более 3000 исполнительных производств, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

В итоге хабаровчанина не только лишили работы, но и возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Сейчас он находится под стражей, а если вина пристава будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы и штраф - семидесятикратная сумма взятки, то есть до 350 миллионов рублей. А пока расследование продолжается.

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