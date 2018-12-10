2018-12-11T03:46:42+03:00
Общество

Работники котельной в Бикине с октября не получают зарплату из-за арестованных счетов

Предприятие должно сотрудникам порядка 5,5 миллиона рублей
Александра ШОПЕНКО
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Работники котельной в Бикине с октября не получают зарплату из-за арестованных счетовРаботники котельной в Бикине с октября не получают зарплату из-за арестованных счетовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Налоговая служба подала в суд на банкротство Бикинского МУП ТЭК, которое обеспечивает теплом практически весь город. Причина - долг в 30 миллионов рублей, 15 миллионов из них - по уплате налогов. Из-за этого у предприятия арестованы счета и работники центральной котельной не получают зарплату уже 2,5 месяца.

Общий долг перед сотрудниками у котельной пять миллионов рублей. Постепенно деньги выплачиваются, но делать это крайне сложно с арестованными счетами. Кстати, на них заморожено 15 миллионов рублей.

Работники котельной в Бикине с октября не получают зарплату из-за арестованных счетов Фото: Александра ШОПЕНКО

Работники котельной в Бикине с октября не получают зарплату из-за арестованных счетовФото: Александра ШОПЕНКО

- В октябре мы вырабатываем тепла на 10 миллионов рублей, в ноябре на 20 миллионов. В декабре-январе будет 25 миллионов и выплата зарплат наладится. Летом котельная работает только на выработке горячей воды и наш доход составляет где-то 1,5 миллиона рублей при фонде зарплат в четыре миллиона. С зимы мы должны накопить деньги, чтобы расплачиваться с работниками, - рассказал Ярослав Осадчук, директор Бикинского МУП ТЭК.

Предприятию люди тоже должны кругленькую сумму - 25 миллионов рублей. Пять миллионов в качестве платежей за тепло собрала управляющая компания, но ТЭКу почему-то не передала. Причина руководству городского предприятия не ясна, разбираются. Еще 30 миллионов рублей должны военные.

Задержка зарплат и долги - не единственная болевая точка центральной котельной. Износ оборудования впечатляет - оно уже отслужило по меньшей мере два срока. Последний раз ремонт и защита от теплопотерь проводилась в 2001 году. Справедливости ради стоит отметить, что срывов отопительного сезона в Бикине нет.

Работники котельной в Бикине с октября не получают зарплату из-за арестованных счетов Фото: Александра ШОПЕНКО

Работники котельной в Бикине с октября не получают зарплату из-за арестованных счетовФото: Александра ШОПЕНКО

- Котельным необходима модернизация и наведение порядка. Этот клубок проблем нарастал не первый год и нужны кардинальные решения. Сначала сядем за стол переговоров с налоговой. Также необходимо посмотреть закупки топлива, решить по модернизации и защите магистрали от теплопотерь, - прокомментировал Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края.

Параллельно власти выяснят: кто довел котельные до удручающего состояния.

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