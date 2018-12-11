Недоступные лекарства, аварийное жилье и непроходимые гектары: С какими проблемами жители Бикина шли на встречу с губернатором

Сергей Фургал посетил Бикин - небольшой городок в южном районе Хабаровского края. Посетив социальные объекты, глава региона встретился с бикинцами и жителями близлежащих сел.

Вопросов к главе региона у людей была масса - местный кино-досуговый центр наполнился, что называется, под завязку. В большинстве своем жалобы касались вывоза мусора, газоснабжения, отсутствия воды и многого другого, что, казалось бы, в силах решить местная власть. Но среди жалоб попадались и те, которые были взяты на личный контроль губернатором.

НАРОДНЫЕ ЧАЯНИЯ

С одной из таких обратился владелец «дальневосточного гектара». По его словам, все подъездные пути к земельным наделам обрезали люди, представившиеся сотрудниками СтройДорСервиса. Рабочие просто перекопали проселочные дороги, ссылаясь на то, что они несанкционированные.

- Полтора миллиона просили за то, чтобы сделать дорогу, - выкрикивали люди из зала. - Сделаем полосу разгона, установим знаки и так далее. И это все мы должны делать сами!

Было обещано исправить это дело с текущего понедельника.

Василий Сергеевич получает льготные лекарства - у него сахарный диабет. С января этого года положенных препаратов он не видел. Обеспечили пенсионера сахаропонижающими таблетками только в июне.

С какими проблемами люди шли на встречу с губернаторомФото: Александра ШОПЕНКО

- Нет проблем у нас с этим, - сказал Александр Витько, министр здравоохранения региона. - В индивидуальном порядке мы с этим вопросом разберемся.

Было поручено выяснить, насколько жители Бикина обеспечены льготными лекарствами, если учесть, что финансирование на эти цели стопроцентное.

«БУДЬ Я ВОЛШЕБНИКОМ…»

Строительство жилых домов в Бикине, по словам людей, практически не ведется. Отсюда вопрос: куда будут переселять людей из аварийного жилья. Вот, например, Светлану отправили в барак. А таких, кто ждет переселения, в городе около 670 человек.

С какими проблемами люди шли на встречу с губернаторомФото: Александра ШОПЕНКО

- Все помещения, которые были признаны непригодными для проживания на 1 января 2017 года, будут расселены в течение трех лет. По программе, которая финансируется из регионального и федерального бюджетов. Администрация Бикина уже подала заявку на вступление в программу. Причем одна из первых. И уже сейчас идет проектирование новых домов, - заявил Дарий Тюрин, министр ЖКХ Хабаровского края.

А в 2019 году начнется строительство трехэтажных домов.

Овации сорвал Андрей Ананьин, профессиональный строитель и инженер. Его излияния касались закрытий профтехучилища, в котором учили на плотников, маляров, каменщиков, штукатуров-маляров и прочие строительные специальности. А само здание рушится и стоит без стекол.

- Если мы сейчас не научим людей работать, через десять лет стране придет каюк! - выкрикнул профессиональный строитель.

С какими проблемами люди шли на встречу с губернаторомФото: Александра ШОПЕНКО

Второй вопрос касался вечно падающих столбов ЛЭП и отсутствия освещения. И вот здесь началась неразбериха.

Дело в том, что электрические сети в Бикине принадлежат четырем собственникам. Один из них - «Оборонэнерго» - забрал участок, который был в ведении частной компании. Она не справлялась со своими обязанностями и была вынуждена отбыть восвояси. А вот электросети новый собственник взял в изношенном состоянии. До конца года было обещано заменить 50 опор.

- Нужно искать компромисс. Если «Оборонэнерго» по договору берет на себя обязательства по ремонту и содержанию сетей, пусть их выполняет. Но понимая, что в общем объеме это финансово сложно, администрация Бикина должна найти компромисс с предприятием. Надо определить аварийные и опасные участки, поделить их и договориться с компанией путем заключения дополнительных соглашений, - отметил Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края.

С какими проблемами люди шли на встречу с губернаторомФото: Александра ШОПЕНКО

Проблемы с сетями и у Василия Сергеевича, жителя Первомайской, 10. Он посетовал на то, что провода идет прямо через чердак дом, от чего страдает восемь квартир. Причем собственников у сетевого хозяйства множество и разбираться с этим не особенно получается. Провода вскоре либо срежут, либо все же договорятся с хозяевами проводов.