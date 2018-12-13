Камчатский врач на борту самолета спас жизнь беременной женщине

Десять километров над землей. Рейс 1731. Самолет следует из Петропавловска-Камчатского в Москву. Внезапно по громкоговорителю раздалось: «Есть ли среди пассажиров врач?». Пассажирке, гражданке Узбекистана стало плохо. Терпеть боли и недомогание она больше была не в силах. К счастью, среди сотен людей в столицу летел Алексей Просин, врач медицины катастроф, который не растерялся и тут же предложил свою помощь.

- Случилось все 10 декабря. Я летел в командировку в Москву. Должен был забрать ребенка, который проходил лечение в одной из федеральных больниц, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Алексей Просин, врач Камчатского территориального центра медицины катастроф. - Выяснилось, что женщина жалуется на резкие боли в животе. Спросил, обращалась ли она к врачу. Она сказала, что была на приеме до вылета. Пациентка показала мне справку. Оказалось, что она обследовалась на Камчатке, и ей выдали направление на экстренную госпитализацию 7 декабря из-за внематочной беременности на 3-4 неделе. Но по личным причинам женщина проигнорировала справку и полетела домой. Тогда мне стало понятно, что с ней случилось и как с ней действовать дальше. Маточная труба лопнула, и началось внутреннее кровотечение. В условиях самолета остановить эти процессы было невозможно.

Но не делать совсем ничего Алексей просто не мог. Клятва и совесть не позволили. Предпринимать меры нужно было оперативно. Пролетая над Якутией, камчатский врач обратился к командиру с просьбой вынужденно посадить самолет. Но не все так просто. Аэропорт Якутска был закрыт - нелетная погода.

Камчатский врач на борту самолета спас жизнь женщине, у которой из-за осложнения беременности началось внутреннее кровотечениеФото: Предоставлено героем публикации

- Командир был обеспокоен, потому что по пути следования не было других аэропортов, мы летели над тундрой, - продолжает Александр. - Я ему сказал, что если мы не госпитализируем женщину, то с вероятностью 90% она не выживет, придется в самолете констатировать смерть.

Пришлось вернуться назад и экстренно приземлиться в Мирном. До этого на протяжении полутора часов врач на борту самолета не отходил от пациентки, следил за ее состоянием. На аэродроме женщину ждала скорая помощь, Алексей передал ее коллегам. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.