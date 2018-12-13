В Хабаровском крае пытаются установить личность мужчины, который уже 20 лет не знает кто он такой

ЧЕЛОВЕК «НИКТО»

На вид Александру 55 - 65 лет, среднего роста - 170 см, волосы темно-русые с проседью, глаза серые. Есть особые приметы — безымянные пальцы обеих рук не разгибаются, на левой верхней части груди старая татуировка — группа крови «I (+)», такие обычно делают военные, принимавшие участие в боевых действиях. Представляется Александром, однако так ли его зовут на самом деле, он не уверен.

В далеком 1998 году он очнулся в каком-то темном хабаровском дворе с разбитой головой. Ни денег, ни документов при нем не было, кто он такой — не помнил. В полицию тогда не пошел - жутко болела голова, из раны капала кровь, вообще с трудом соображал, кто он и где находится.

Помыкавшись год в краевом центре, ночуя где придется, и питаясь чем попало, он перебрался в Николаевск-на-Амуре. Там устроился на стройку разнорабочим - без документов, без знакомств найти хорошую работу практически невозможно, хорошо, что хоть туда взяли. Когда объект сдали, нашел себе новую подработку. Ночевал в вагончиках-бытовках, весь свой нехитрый скарб носил с собой.

С полицией предпочитал не связываться: паспорта нет, регистрации нет, о себе ничего внятного он рассказать не мог. Не помнил кто он, что случилось в Хабаровске. Лишь подозревал, что стал участником какой-нибудь криминальной разборки. Согласитесь, обстоятельства, при которых получена травма, очень подозрительные и рисковать свободой он не хотел. Все это время Александр пытался выйти из своего «никто» - вспомнить. Долгие мучительные попытки ни к чему не привели. С того момента как он нашел себя лежащим на тротуаре с раной на голове прошло ровно двадцать лет, а память пятидесятилетнего мужчины так и осталась пустым белым листом.

В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ

Двадцать лет — огромный срок, и однажды Александр не выдержал. В феврале 2018 года, ровно двадцать лет спустя, он пришел в полицию. Пришел сам, решив, что пусть уж лучше тюрьма, чем дальнейшая неизвестность. Он искренне надеялся, что его найдут, хотел пусть не вспомнить все, но хотя бы что-то узнать о своем прошлом.

Первым же делом у него сняли отпечатки пальцев и «пробили» по базам МВД. Просмотрели все ориентировки. Боялся он 20 лет зря - в криминале мужчина замешан никогда не был.

- Он явно никак не был связан с криминалом, - рассказывает «КП» Наталья Бувака, заместитель начальника отдела по вопросам гражданства УВМ УМВД России по Хабаровскому краю. - Никаких данных на него у нас нет, даже если бы на него был составлен какой-нибудь административный протокол, пускай даже за незначительное правонарушение, мы бы его сразу же нашли. Но ничего нет.

Полиция проверила Александра по всем имеющимся учетам, не только МВД, но и других ведомств — военных, ФСБ, миграционной службы. Рассылали сведения и фотографию по всем регионам России. Обращались в программу «Жди меня», запускали информацию через знакомых по социальным сетям. Пусто.

- Какое-то время назад на стройке, где он работал, один человек его якобы узнал. Утверждал, что он очень сильно похож на его знакомого, назвал имя, фамилию и отчество. Александр рассказал об этом нам, мы нашли этого гражданина, они действительно похожи, но, к сожалению это не наш человек, - сокрушается Наталья Бувака. - С февраля мы своими силами и не только своими пытались установить его личность. Мы сделали все, что могли, к сожалению, ничего найти не удалось.

Сейчас единственная оставшаяся для Александра надежда обрести собственную личность — что его кто-то узнает.

Человек без памяти очень хочет найти родных и вспомнить кто он такой

Всмотритесь внимательно в фотографию, представьте его тридцати-сорокалетним, и если этот человек вам знаком, позвоните в управление по вопросам миграции (+7 (4212) 39-49-67) или в редакцию «КП»-Хабаровск» (+7(4212) 782-602).

Человек должен найти свое прошлое.