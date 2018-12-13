«Папа, мама пыталась меня задушить»: В Хабаровском крае женщина из-за депрессии хотела убить шестилетнего сына и себя

СЕМЕЙНАЯ ДРАМА

Все случилось в Комсомольске-на-Амуре. Обычная среднестатистическая семья. Муж - прапорщик, жена - домохозяйка и шестилетний сын. На первый взгляд картина выглядит более, чем хорошо. Беда случилась в январе этого года. Глава семьи в середине рабочей недели, сидя на работе, почувствовал что-то неладное. Будто интуиция подсказала ему бросить все и вернуться домой.

Зайдя в квартиру, он обомлел. На кухонном столе - пустая бутылка водки, а его супруга Анастасия без признаков жизни лежала в ванной комнате. В это время к нему подошел сын. Мужчина спросил у ребенка, что случилось, на что мальчик ответил: «Папа, мама пыталась меня задушить». Лопнувшие капилляры в глазах мальчика говорили сами за себя. Отец срочно вызвал скорую помощь, практически всю семью госпитализировали в больницу.

К счастью выжить удалось всем, однако возбуждения уголовного дела было не избежать. Следователи завели дело по статье «Покушение на убийство» и начали разбираться в этом кошмаре. Одновременно с этим женщину отправили до приговора суда в психиатрическую клинику.

ИСПОВЕДЬ ДОМОХОЗЯЙКИ

Позже комсомольчанка дала показания и рассказала, почему она решила убить своего ребенка, а затем и саму себя. 36-летняя Анастасия работала продавцом в продуктовом магазине. Сын часто болел - следствие слабого иммунитета. Из-за этого ей приходилось отпрашиваться с работы и брать больничные. Это привело к тому, что жительница города Юности лишилась работы. Все время она посвятила дому и воспитанию сына. Как признается глава семейства, супруга начала сильно пить. Притом ежедневно и крепкие напитки. Осточертели ей и постоянные переезды с места на место, прогнившие квартиры, то, что мужа-военного нет дома, и он не помогает ей в воспитании ребенка.

В тот страшный день она тоже изрядно выпила. Нашла ремень мужа и накинула его на шею шестилетнего сына. Затянула и ждала, когда мальчик перестанет дышать. Ребенок потерял сознание. Женщина подумала, что убила его и попыталась покончить с собой.

Родственники с обеих сторон, знакомые и друзья были в шоке от произошедшего, никто не ожидал такого от Насти. Веселая, положительная — говорили они. Да и сын был желанным и единственным ребенком в семье. Она его любила. Обостренная депрессия и кардинальные изменения заметили только за несколько месяцев до драмы.

СОХРАНИТЬ СЕМЬЮ НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО

На протяжении года в Комсомольском городском суде проходили заседания по этому уголовному делу. Анастасия от дачи показаний отказалась. Когда же прокурор зачитывал протокол предварительного следствия, она не сдержалась - заплакала.

- Во время судебных разбирательств супруг обвиняемой подал заявление на развод, - рассказала «КП»-Хабаровск» Евгений Стручков, гособвинитель по данному уголовному делу. - Ребенок прошел курс реабилитация с психологами. Насколько мне известно, сейчас с ним все в порядке. Медицинское освидетельствование показало, что на момент преступления комсомольчанка находилась в состоянии невменяемости. В связи с чем ее отправили на принудительное лечение в медицинском стационаре.

В такой сложной ситуации сохранить семью крайне сложно. Однако комосмольчане решили попробовать - муж забрал заявление о разводе. Более того, ребенок уже готов к встрече с матерью, признавался, что уже соскучился по ней.