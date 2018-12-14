Осужденный на пожизненное главарь ОПГ пытался задушить сотрудника колонии в Хабаровском крае

Колючая «Снежинка» - единственная колония на Дальнем Востоке для заключенных на пожизненный срок. Свои камеры для постояльцев она открыла не так давно, и с тех пор не было ни одного случая, когда бы убийцы, насильники и бандиты нарушили «устав» колонии. Статистику подпортил один из жильцов в конце ноября этого года.

Гражданина Республики Ингушетия в 2009 году осудили на высшую меру наказания. Он вместе со своими братьям сколотил ОПГ и занимался убийствами и бандитизмом. Зачатую, мучая своих жертв, они снимали все происходящее на камеру и вымогали деньги с родственников. Самое громкое преступление, в котором он участвовал - похищение советника президента Республики Северная Осетия-Алания.

Вернемся в наши дни. Так вот этого самого осужденного перевели в Хабаровский край. В «Снежинке» он должен был провести остаток своих дней, но теперь его и без того безоблачное будущее под вопросом.

- Сотрудники зашли в камеру, предъявили законные требования, но осужденный отреагировал на все это агрессивно, - рассказывает источник «КП»-Хабаровск». - Может, нервы сдали. Он накинулся на дежурного. Заключенный, однозначно, был не прав. Там и видео есть, на котором четко видно, как он первый ударил сотрудника по лицу, а потом еще и пытался задушить его ногами.

Побои сняты. Жизни и здоровью сотрудника колонии ничего не угрожает. Однако заключенному с почти двадцатилетним стажем грозит новый приговор. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности».

- В ходе следствия 41-летний обвиняемый вину не признает, от дачи показаний отказался, - отмечает Илья Гудков, руководитель пресс-службы СУ СК России по Хабаровскому краю. - В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Пока расследование уголовного дела продолжается, делиться главным вещдоком — видео, оперативники отказались. Важно, что после приговора суда, бандит в «Снежинке» не останется, его переведут в другую колонию для пожизненно осужденных. Она точно будет отличаться от условий жизни предыдущего «дома».

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