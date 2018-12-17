Хлопок газа произошел в девятиэтажке в Советской Гавани

В Советской Гавани воскресным днем, около полудня, произошел хлопок газа. ЧП случилось в девятиэтажном доме, расположенном на улице Советская, 28 Б. К счастью, за хлопком горения не последовало, поэтому случившееся не стало причиной масштабной трагедии. К месту происшествия не выезжали даже сотрудники МЧС.

- Был хлопок газовоздушной смеси. Силы пожарной охраны не привлекались, так как не было возгорания. Пострадавших тоже не было, на месте работали сотрудники горгаза, - рассказала Екатерина Потворова, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Специалисты, работавшие на месте, уточнили, что серьезных повреждений нет даже на кухне в квартире, где и произошел хлопок. Примечательно, что в тот самый момент в эпицентре находился мужчина, который там живет. Он отделался испугом.

- В кухне выбило лишь часть окна. Там стоит старое деревянное окно, разделенное на несколько частей. Одну из них и выбило хлопком. Рама осталась на месте. В этот момент на кухне находился мужчина, он не пострадал, - отметила Юлия Солошенко, начальник отдела по связям с общественностью и СМИ АО «Газпром газораспределение Дальний Восток».

Сразу же после инцидента специалисты перекрыли газовый стояк, обесточив тем самым девять квартир. Сейчас газоснабжение восстановлено в восьми из них. В девятой, где произошел взрыв, временно поставили заглушку. Пока неясно, когда ее снимут.

Эксперты предполагают, что хлопок произошел из-за того, что хозяин жилья либо забыл, либо случайно открыл кран духовки. Предварительная версия - нарушение техники безопасности. Точнее станет известно после проведения экспертизы. По неподтвержденной информации, мужчина, по вине которого и произошло ЧП, на тот момент был нетрезв.