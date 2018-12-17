2018-12-18T08:25:37+03:00
Происшествия

Хлопок газа произошел в девятиэтажке в Советской Гавани

ЧП могло произойти из-за невнимательности одного из жильцов
Мария ИГНАТЬЕВА
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Хлопок газа произошел в девятиэтажке в Советской ГаваниХлопок газа произошел в девятиэтажке в Советской ГаваниФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В Советской Гавани воскресным днем, около полудня, произошел хлопок газа. ЧП случилось в девятиэтажном доме, расположенном на улице Советская, 28 Б. К счастью, за хлопком горения не последовало, поэтому случившееся не стало причиной масштабной трагедии. К месту происшествия не выезжали даже сотрудники МЧС.

- Был хлопок газовоздушной смеси. Силы пожарной охраны не привлекались, так как не было возгорания. Пострадавших тоже не было, на месте работали сотрудники горгаза, - рассказала Екатерина Потворова, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Специалисты, работавшие на месте, уточнили, что серьезных повреждений нет даже на кухне в квартире, где и произошел хлопок. Примечательно, что в тот самый момент в эпицентре находился мужчина, который там живет. Он отделался испугом.

- В кухне выбило лишь часть окна. Там стоит старое деревянное окно, разделенное на несколько частей. Одну из них и выбило хлопком. Рама осталась на месте. В этот момент на кухне находился мужчина, он не пострадал, - отметила Юлия Солошенко, начальник отдела по связям с общественностью и СМИ АО «Газпром газораспределение Дальний Восток».

Сразу же после инцидента специалисты перекрыли газовый стояк, обесточив тем самым девять квартир. Сейчас газоснабжение восстановлено в восьми из них. В девятой, где произошел взрыв, временно поставили заглушку. Пока неясно, когда ее снимут.

Эксперты предполагают, что хлопок произошел из-за того, что хозяин жилья либо забыл, либо случайно открыл кран духовки. Предварительная версия - нарушение техники безопасности. Точнее станет известно после проведения экспертизы. По неподтвержденной информации, мужчина, по вине которого и произошло ЧП, на тот момент был нетрезв.

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