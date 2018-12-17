2018-12-18T09:10:17+03:00
Происшествия

Отец и сын утонули в машине на реке в Хабаровском крае

Автомобиль повалился в полынью и ушел на глубину порядка пяти метров
Александра ШОПЕНКО
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Люди могут находиться в машине, ушедшей под лед в Хабаровском краеЛюди могут находиться в машине, ушедшей под лед в Хабаровском краеФото: Вероника ГУРИНА
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В селе Троицкое в минувшее воскресенье в полынью на реке Амур въехал автомобиль и ушел под воду. В салоне Toyota Camry в этот момент находился 31-летний отец и 6-летний сын.

Семья приехала в Троицкое по делам, заселилась в гостиницу и отец отправился кататься с сыном на машине. Мама решила остаться в номере. Глава семейства решил выехать на реку, зачем – навсегда останется загадкой. На водоеме их поджидал незамерзающий участок, о существовании которого хорошо знали местные жители, но не гости села.

- Машина выехала на реку в сумерках и водитель не заметил, что впереди есть опасность. На льду даже нет следов торможения, - рассказал «КП-Хабаровск» Николай Сафронов, глава Нанайского района. – Завтра к нам прибудет группа водолазов, которая начнет поиски автомобиля. Операция осложняется тем, что в этом месте сильное течение.

Последний раз мужчина выходил на связь с женой в 17:00. Спустя примерно полчаса телефон главы семейства уже был недоступен. Женщина написала в полицию заявления о пропаже своих мужчин, но надежды увидеть их живыми рухнули. С убитой горем матерью работают психологи.

НАПОМИНАЕМ: ВЫХОД НА ЛЕД КРАНЕ ОПАСЕН!

Толщина льда в десять сантиметров в пресной воде и 15 сантиметров в соленой считается безопасной для человека. Прочность корки можно определить визуально: если ее цвет голубой, то значит она прочная. Белый, серый, матово-белый или с желтым оттенком лед ненадежен.

Стоит помнить, что на одном и том же водоеме прочность льда может быть разной.

Категорически запрещено выходить на лед в местах бьющих ключей, быстрого течения и там, где растет камыш, кусты и деревья.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ

Запрещено выходить на водоемы зимой в темное время суток, туман и снег. Переходить реки необходимо только по специально оборудованной переправе. Если же переход вынужденный, то идти стоит по проторенным тропам или по проложенной лыжне. В случае, если таковых нет, маршрут стоит наметить заранее. На пять-шесть метров друг от друга необходимо идти, если вы пересекаете водоем в группе.

Проверять лед на прочность ударом ноги запрещено. Если корка начала трескаться, нужно вернуться по своим же следам расставив ноги на ширину плеч и не отрывая их от поверхности.

Рюкзак необходимо повесить на одно плечо, чтобы от него можно было легко освободиться. С собой стоит взять 20-25 метров прочного шнура с грузом и большой петлей на конце. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться, продев ее подмышки. Выходить на лед в состоянии алкогольного опьянения запрещено.

ПРОВАЛИЛИСЬ ПОД ЛЕД – НЕ ПАНИКУЙТЕ

Попав в холодную воду нужно заставить себя успокоиться и стабилизировать дыхание. Руки необходимо раскинуть в стороны и постараться зацепиться за кромку льда. Далее стоит попытаться осторожно лечь грудью на край полыньи и поочередно забросить ноги. Лед выдержал – не теряйтесь и медленно ползите туда, откуда пришли.

Если же вы увидели, что кто-то провалился под лед, то в первую очередь необходимо взять длинную палку, доску, веревку или на худой конец связать одежду. К полынье двигаться следует ползком, спасательные средства толкать перед собой. При этом ноги и руки должны быть широко расставлены.

Остановиться необходимо в нескольких метрах от полыньи и подать человеку спассредство. Выбираться нужно ползком и в ту сторону, откуда пришли.

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