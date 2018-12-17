В селе Троицкое в минувшее воскресенье под лед на реке Амур ушел легковой автомобиль. По неподтвержденной информации, в машине могут находиться отец и сын.

- К полынье в полукилометре от грузового пирса ведут следы авто. Осматривать место провала начали только сегодня утром. Решается вопрос о привлечении водолазов. На этом участке сильное течение, а глубина составляет около пяти метров, - сообщили в пресс-службе главка МЧС России по Хабаровскому краю.

Присутствие в провалившемся авто людей не исключают потому, что накануне вечером в полицию поступило заявление о пропаже отца и сына. Предположительно, они направлялись в сторону Амура.

НАПОМИНАЕМ: ВЫХОД НА ЛЕД КРАНЕ ОПАСЕН!

Толщина льда в десять сантиметров в пресной воде и 15 сантиметров в соленой считается безопасной для человека. Прочность корки можно определить визуально: если ее цвет голубой, то значит она прочная. Белый, серый, матово-белый или с желтым оттенком лед ненадежен.

Стоит помнить, что на одном и том же водоеме прочность льда может быть разной.

Категорически запрещено выходить на лед в местах бьющих ключей, быстрого течения и там, где растет камыш, кусты и деревья.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ

Запрещено выходить на водоемы зимой в темное время суток, туман и снег. Переходить реки необходимо только по специально оборудованной переправе. Если же переход вынужденный, то идти стоит по проторенным тропам или по проложенной лыжне. В случае, если таковых нет, маршрут стоит наметить заранее. На пять-шесть метров друг от друга необходимо идти, если вы пересекаете водоем в группе.

Проверять лед на прочность ударом ноги запрещено. Если корка начала трескаться, нужно вернуться по своим же следам расставив ноги на ширину плеч и не отрывая их от поверхности.

Рюкзак необходимо повесить на одно плечо, чтобы от него можно было легко освободиться. С собой стоит взять 20-25 метров прочного шнура с грузом и большой петлей на конце. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться, продев ее подмышки. Выходить на лед в состоянии алкогольного опьянения запрещено.

ПРОВАЛИЛИСЬ ПОД ЛЕД – НЕ ПАНИКУЙТЕ

Попав в холодную воду нужно заставить себя успокоиться и стабилизировать дыхание. Руки необходимо раскинуть в стороны и постараться зацепиться за кромку льда. Далее стоит попытаться осторожно лечь грудью на край полыньи и поочередно забросить ноги. Лед выдержал – не теряйтесь и медленно ползите туда, откуда пришли.

Если же вы увидели, что кто-то провалился под лед, то в первую очередь необходимо взять длинную палку, доску, веревку или на худой конец связать одежду. К полынье двигаться следует ползком, спасательные средства толкать перед собой. При этом ноги и руки должны быть широко расставлены.

Остановиться необходимо в нескольких метрах от полыньи и подать человеку спассредство. Выбираться нужно ползком и в ту сторону, откуда пришли.