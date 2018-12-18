На севере Хабаровского края впервые упразднили городскую администрацию

В Хабаровском крае объединили две администрации – Николаевского района и Николаевска-на-Амуре. Такой опыт впервые применяется в Хабаровском крае и должен дать как социальный, так и экономический положительный эффект.

Функции городской администрации районная власть будет исполнять с января нового года. При этом в Николаевске остаются совет депутатов и глава, который является председателем собрания слуг народа.

- Слияние двух администраций позволяет исключить дублирующие полномочия. Людям будет гораздо проще решить вопросы с одним органом власти. Еще один плюс от объединения – повышение управляемости, сокращение времени на принятие решений и их исполнение, - отметил Иван Костырин, начальник юридического отдела администрации Николаевского муниципального района.

Но, несомненно, в условиях экономии и оптимизации трат на чиновничий аппарат, важно просчитать и экономический эффект. Так вот, при создании единой администрации в Николаевском районе, была разработана оптимальная штатная структура. В итоге аппарат сократился на 60-70 процентов, это позволит сэкономить порядка 23 миллионов рублей в год. Высвобожденные деньги направят на благоустройство и развитие Николаевска и района в целом.

В новый единый орган власти из городской администрации перешло 30 процентов сотрудников, это порядка 30 человек. Остальные сокращены, им выплачены пособия.