По соображениям совести: хабаровская пенсионерка нашла крупную сумму денег и отнесла в полицию

«Поступай по совести, будь справедлив и правдив перед самим собой» - заклинали нас родители, великие мыслители и известные личности. Эта мудрость сполна описывает поступок героини нашего повествования.

Утром 18 декабря 71-летняя хабаровчанка пошла в супермаркет за продуктами. По дороге в районе железнодорожного вокзала пенсионерка на что-то наступила, пригляделась, а это оказался прозрачный пакет с довольно крупной суммой денег: российские рубли и китайские юани. Одни обрадовались бы кладу, пересчитали содержимое пакета и удалились тратить чужие деньги. Другие погрузились бы в долгие раздумья над вопросом: «А как мне поступить?». Но наша пенсионерка долго не раздумывала, а меркантильные мысли ее и вовсе не посещали. Клад женщина отнесла в ближайшее отделение полиции.

По соображениям совести: хабаровская пенсионерка нашла крупную сумму денег и отдала в полицию. Фото: УТ МВД России по ДФО

- Я зашла в милицию и сказала: «Я нашла деньги и принесла вам». Я видела, что в пакете много купюр, но сразу подумала о человеке, который их потерял и что для него это горе, - стесняясь рассказывает пенсионерка Валентина Иосифовна Гатченко.

Отметим, что фамилия женщины изменена. Пенсионерка оказалась скромной и не видела в своем поступке ничего героического. Полицейским порядка двух часов пришлось уговаривать женщину сказать на камеру хотя бы пару слов о случившемся, чтобы вся страна увидела: есть на свете честные люди. С журналистами Валентина Иосифовна общаться и вовсе отказывается: не хочет славы, да и не считает, что совершила что-то выдающееся.

Правоохранители посчитали: в пакете лежало более 1,5 тысячи юаней и около 250 тысяч рублей. Дело за малым – осталось найти владельца. Полицейские, как сообщает пресс-служба УТ МВД России по ДФО, изучили записи с камер видеонаблюдения и нашли «растеряшу». Им оказался 33-летний хабаровчанин, он торопился в банк и обронил драгоценный пакет.

Хабаровчанин, вероятно, уже и не надеялся на то, что деньги к нему вернутся. Взволнованный он прибежал в отделение полиции, сердечно поблагодарил честную женщину, которая, кстати, оказалась пенсионеркой МВД.