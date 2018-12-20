Три землетрясения за два дня произошло на Сахалине

За последние два дня сейсмологи зафиксировали три землетрясения в Сахалинской области. Первое из них произошло вчера, 19 декабря. Случилось это в 9:38 утра, но местные жители даже не ощутили подземных толчков. Магнитуда была относительно невысокой, плюс ко всему эпицентр находился далеко и на большой глубине от населенного пункта.

- Эпицентр находился в 30 километрах западнее Невельска. Магнитуда была 2,6 баллов. Люди даже ничего не заметили. А вот сегодня утром произошло чуть более сильное землетрясение. В 6:11 утра все случилось. Глубина гипоцентра была пять километров, на том же расстоянии от города, а вот магнитуда была выше — 3,4 балла, - рассказывает корреспонденту «КП-Хабаровск» Елена Семенова, начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск». - Это землетрясение местные жители уже ощутили. Опрос людей в прибрежных районах показал, что в Невельске отдельные жители почувствовали толчки до трех баллов.

Ущерба населению эти землетрясения не принесли. Они были едва уловимы. Почувствовать их смогли лишь жильцы верхних этажей, а вот на первом-втором при такой магнитуде практически невозможно ощутить подземные толчки. Но на Курильских островах, а если быть точнее, то у берегов Северо-Курильска произошло землетрясение, которое поучаствовали едва ли не все местные жители.

- Сегодня в 11:53 по местному времени в 115 километрах юго-восточнее Северо-Курильска произошло землетрясение магнитудой 4,7. По оперативной информации ощущались толчки силой 2-3 балла, - добавила Елена Петровна.

В целом же для региона подобные землетрясения не редкость. Только с начала месяца на островах 94 раза фиксировали сейсмическую активность. А в прошлом году за первые 20 дней декабря было всего 76 землетрясений. Вообще за эти 12 месяцев Сахалинскую область трясло больше 2000 тысяч раз, а в 2017 — всего полторы тысячи. Но ученные не спешат делать выводы — из года в год сейсмическая обстановка может меняться. Нынешние изменения не дают поводов для заявлений о повышении активности.