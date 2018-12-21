Еще совсем юный белый медвежонок объявился у чукотского села Рыркайпий. Эдакий Умка, только его история куда печальней, чем у нарисованного сородича. Медвежонок на Чукотке остался без матери и теперь ему предстоит выживать в суровых условиях вечной мерзлоты в одиночку.

…ПУСТЬ МАМА ПРИДЕТ

Среди льдов Заполярья и постоянной стужи остервенело, но все еще по-детски вгрызается в замерзшую тушу моржа белый медвежонок. Малышу всего год и он остался один. С огромной долей вероятности маму чукотского Умки убили браконьеры примерно в середине осени, и вот, малыш пришел к мысу Кожевникова, где остались запасы зимней еды - туши погибших моржей.

Пусть мама услышит…: белый медвежонок-сирота бродит в окрестностях села на Чукотке. Фото: Татьяна Миненко

- В этом году на мысе Кожевникова держатся порядка 10-11 медведей. Среди них отмечен один достаточно крупный медвежонок. Так как они рождаются в районе Нового года и Рождества, можно сказать, что ему, примерно, год. На вид он в довольно хорошей форме, физически упитанный и здоровый, - рассказал Виктор Никифоров, координатор природоохранных проектов Научно-экспедиционного центра по сохранению морских млекопитающих.

Кстати, на этого мишку жаловались местные жители - село находится в километре от мыса. Малыш чуть было не забрался в подъезд, но специалисты вовремя отогнали его. Не знал и не понимал тогда ребенок, что к жилищам подходить запрещено, хоть и пахнет со стороны села едой.

Зачастую судьба оставшихся сиротами маленьких медвежат предрешена. Обычно связь матери-медведицы и дитя сильна, они живут вместе около двух лет. Мама учит отпрыска премудростям охоты: как выжидать нерпу, затаившись у лунки, или бесшумно подкрадываться к тюленю. Если медвежонок остался один до года, шансов выжить у него нет. Обучить белого медведя охоте в искусственно созданных условиях невозможно. Но нашему Умке повезло больше.

- Он провел с мамой всю весну, лето и осень. Его хороший внешний вид может говорить о том, что в течение года у мишки были уроки охоты. Есть вероятность, что он набрался опыта у мамы за этот год, - отметил Виктор Никифоров.

Пусть мама услышит…: белый медвежонок-сирота бродит в окрестностях села на Чукотке. Фото: Максим Деминов

СУРОВАЯ АРКТИКА

Но дикая природа вольна сама диктовать условия игры и никаких гарантий на счет выживания медвежонка нет. Жизни чукотского Умки угрожают голод, сородичи и браконьеры. Но пока, по словам специалистов, ситуация стабильна: на мысе есть запасы мерзлых туш из-за чего конкуренции между белыми медведями практически нет. Да и сам малыш уважительно относится к старшим и не лезет на рожон. Мишка ждет, пока поедят его более взрослые сородичи и только потом приступает к трапезе.

Самое главное сейчас для мишки - пережить зиму. Весной ледостав начнет вскрываться и тогда малыш сможет показать свои навыки охоты.

Пусть мама услышит…: белый медвежонок-сирота бродит в окрестностях села на Чукотке. Фото: Татьяна Миненко

Кстати, ежедневно за малышом смотрят наблюдатели, которые выступают и в качестве его охранников. Им со следующего года предстоит всю долгую полярную ночь стеречь молодого медведя. Научно-экспедиционный центр обращается к неравнодушным людям, готовым материально помочь активистам. Все собранные деньги пойдут на запчасти, топливо и скромные премии.

ТЮРЬМА ВЫНУЖДЕННОГО РЕЖИМА

Как только появилась первая информация о сироте, ряд зоопарков начали интересоваться мишкой. Но специалисты и наблюдатели в один голос говорят, что есть шанс чукотскому Умке остаться в естественной среде обитания.

А вот его сородичу, который объявился в районе того же села около двух лет назад, повезло меньше. Медвежонок был худой и привык к людям, что ни в коем случае недопустимо. Тогда один из крупных зоопарков России добился разрешения на размещение животного у них. Иначе малышу грозила смерть.