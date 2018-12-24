«Папа утонул»: После гибели отца трехлетний малыш самостоятельно вышел из тайги в Хабаровском крае

Настоящая трагедия случилась в крохотном селе на севере Хабаровского края. Населенный пункт, где живет чуть больше 500 человек, потрясло известие о том, что в трех километрах от Кеная под лед ушел снегоход с их земляком за рулем. Мужчина поехал покататься со своим сыном, который выжил благодаря своей недетской самостоятельности, сообразительности и послушанию.

- Евгений вечером забрал сына из садика, было около 17:00. А потом они вместе поехали кататься на «Буране». Отъехали на три километра от села, а потом в тайгу свернули к реке Гор. Через сопки ехали и, когда к реке спустились, на наледь вышли. Нужно было развернуться, а по наледи никак не получалось. Он пытался задним ходом сдать, но никак не выходило, - рассказывает корреспонденту «КП-Хабаровск» Юрий Анехов, глава Кенайского сельского поселения.

В итоге мужчина решил высадить сына, а самому выехать на реку и развернуться там. Единственно верным в его поступке было то, что он оставил малыша на берегу, потому что проехав по неокрепшему льду совсем немного, «Буран» начал уходить под воду. Пытался ли мужчина выбраться - неизвестно. Об этом мальчик не рассказывал. Он лишь говорил, что отец сказал ему возвращаться в деревню.

- Ребенок видел, как тонул его отец. Мальчишка уже потом рассказал, что папа кричал ему «Сын, беги в магазин!». У них свой магазинчик в селе есть, туда ему и сказал Евгений идти. Малыш поднялся на сопку, а потом спустился с нее, а высота у нее около 300 метров. Потом он еще по тайге шел. В общей сложности около одного километра он преодолел. Днем было около минус 15, а уже к ночи до -30-35 температура опустилась, - вспоминает тот день Юрий Леонидович.

Мальчишка до темноты плутал по тайге, но потом вышел на дорогу. Только вот шел он в противоположную сторону от села. К счастью, его подобрал случайный водитель. К слову, дорога эта безлюдная, по ней лишь изредка ездят лесовозы. В тот день по ней проезжал мастер лесозаготовительного предприятия Олег Красовский. Он возвращался с работы домой, когда увидел на темной трассе посреди леса ребенка.

- Мастер посадил мальчишку в свою машину и начал расспрашивать паренька, что случилось, почему он в позднее время один в лесу. А ребенок для своих лет очень контактный, хорошо разговаривает. Он ответил водителю «Папа утонул». При этом малыш не плакал, - продолжает рассказывать Юрий Анехов.

Мужчина отвез ребенка в село, где тут же собрали поисковый отряд и выехали на место, чтобы найти 53-летнего сельчанина. Волонтеры из числа местных жителей увидели на снегу отпечаток от гусениц «Бурана», а внутри них следы маленьких ножек мальчика. Чуть позже на место происшествия выехали и спасатели ДВРПСО, но без водолазов. Из-за сильного течения они не смогут погрузиться в воду, это опасно для жизни.

Идеальным вариантом в этом случае была бы подводная камера, но из-за документальных проволочек спасатели работают на месте без нее. Местные жители понимают, что без камеры шансов найти Евгения или «Буран» почти нет. Специалисты бурят во льду отверстия и через них пытаются разглядеть хоть что-то. Но никто из них не отчаивается. Евгения ищут уже четвертые сутки и останавливаться не собираются.