Метеорит, оползень или часть ракеты: В Хабаровском крае что-то упало с неба и разбило вершину сопки

Работа для ученых и повод посплетничать для местных жителей появился на минувших выходных. Неизвестное явление перекрыло реку Бурея в Хабаровском крае. Одни предполагают, что на землю упал метеорит, вторые заявляют, что причина в оползне, а третьи думают, что на сопку упала часть ракеты или что-то другое, созданное человеком. Корреспондент «Комсомолки» побеседовал со специалистом и представителем местной администрации, чтобы понять, что же на самом деле произошло у реки.

- Пока неизвестно метеорит это или нет. Туда еще только направляется экспедиция, - сразу же ставит все точки над «i» Нина Федоренко, исполняющая обязанности главы Верхнебуреинского района. - Местность труднодоступная, находится далеко от населенных пунктов, прям на реке Бурея все произошло. Снизу по течению идет группа из Амурской области, а с противоположной стороны наши специалисты из Верхнебуреинского района. Группы оснащены дозиметрами, потому что непонятно, превышает ли на той местности радиация допустимые нормы. Поэтому мы только предполагаем, что это метеорит.

Но дело в том, что сам метеорит никто не видел. Люди смогли лицезреть лишь последствия его столкновения с землей, если это и в самом деле был объект из космоса. Да и то обнаружили это все случайно. У берегов Буреи находится множество населенных пунктов, которые в это время года связаны лишь зимними дорогами, так называемыми зимниками, которые прокладываются по замерзшим водоемам. Один из них и встал на пути у предполагаемого метеорита. Если верить предположениям местных жителей, то звездный камень упал на одну из сопок, стоящую у берегов Буреи. Столкнувшись с горой, он снес собой вершину, которая в итоге разлетелась на сотни метров и перекрыла реку, а вместе с тем из зимник. Это увидели местные жители и сообщили главе района, который отправил на место специалистов.

Вместе с исследователями посмотреть на метеорит поехали и любопытные жители ближайших населенных пунктов, но никто из них его не нашел. Зато они выложили в сеть видео с места событий. Его увидели астрономы и предположили, что метеорит никто не найдет, потому что его и вовсе не было.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/683610" frameborder="0"></iframe> Метеорит, оползень или часть ракеты: В Хабаровском крае что-то упало с неба и разбило вершину сопки.Автор: социальные сети! другой источник

- Мы с коллегами обсудили историю с метеоритом в Верхнебуреинском районе и пришли к выводу, что скорее всего причина перекрытия реки не в этом. Это вполне может быть последствия оползня, или на сопку упало что-то искусственного происхождения. Например, часть какой-нибудь ракеты, - предполагает Владимир Моисеев, хабаровский астроном. - Почему не метеорит? Все просто. Если бы упал метеорит был бы взрыв, его бы услышал едва ли не весь край. Плюс ко всему были бы сильные подземные толчки, но сейсмологи молчат.

В пример астроном привел событие 1947 года, когда в районе Сихотэ-Алинь упал метеорит. Тогда, как говорит Владимир, гремело на весь Дальний Восток. И речь идет не о новостном шуме, а именно о том, что грохот слышали во многих районах региона. Но в то же время специалист не берется утверждать со 100% уверенностью, что метеорит в случае с Буреей не при чем. Он говорит, что природа космических камней до конца не изучена и вполне вероятно, что его траектория падения была таковой, что столкновение с землей прошло относительно спокойно. Так или иначе на месте работают специалисты, которым предстоит выяснить происхождение природной дамбы на реке.

А жители близлежащего поселка Чекунда переживают, что весной такая дамба может привести к подтоплению их населенного пункта. Вместе с главой этого поселка на место выехали спасатели краевого поисково-спасательного отряда и специалисты Бурейской ГЭС Амурской области. Они заверили, что угрозы подтопления пока нет. Но после оценки ситуации со сходом грунта все они будут решать, что делать на специальной комиссии.