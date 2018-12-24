2018-12-24T12:55:32+03:00
Общество

«Скорая» успела в Амурск к Новому году

Машину с необходимым современным оборудованием приобрела компания «Полиметалл». В медицинском внедорожнике можно даже принять роды [фото]
Мирослава КИМ
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«Скорая» успела в Амурск к Новому году«Скорая» успела в Амурск к Новому году
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На станции неотложной помощи Амурской районной больницы прибыло подкрепление (АРБ) – новый автомобиль для интенсивной терапии. Новую машину с необходимым современным оборудованием приобрела компания «Полиметалл». Класс автомобиля и его наполнение для оказания экстренной помощи предварительно обсудили с Министерством здравоохранения Хабаровского края.

Ключи от новой машины принял заместитель главного врача Амурской районной больницы

Ключи от новой машины принял заместитель главного врача Амурской районной больницы

Автомобиль заказали на заводе «Восток УАЗ». Там карету скорой помощи собрали на базе УАЗ 39623. Это высокопроходимый транспорт с повышенным комфортом: у машины полный привод, сиденья подогреваются, а звук мотора не так сильно слышно благодаря шумоизоляции двигателя.

- Это автомобиль интенсивной терапии, класса Б. Здесь имеются электрокардиографы, оснащение для транспортировки больных, для установки капельницы во время перевозки, и другие важные и нужные приборы, набор очень серьезный. Можем роды принять в экстренных случаях, - отмечает Александр Поторов, заместитель главного врача АРБ. - Всего в перечень комплектации машины входит 37 наименований, включая два реанимационных набора, аппарат искусственной вентиляции легких «Ритм-100», дефибриллятор монитор, акушерский набор для экстренной помощи, экспресс-измеритель глюкозы в крови и много других нужных вещей.

Автомобиль заказали на заводе «Восток УАЗ»

Автомобиль заказали на заводе «Восток УАЗ»

С завода машину доставили в краевую столицу, а уже здесь ее передали в руки одному из самых опытных водителей Амурского гидрометаллургического комбината (входит в «Полиметалл». при. ред.) - Алексею Петриченко, который и доставил карету скорой помощи в Амурск.

- Все 480 километров от Хабаровска прошел нормально, проблем не было, - коротко подметил Алексей.

После этого автомобиль отправился на станцию скорой помощи, где машине предстоит пройти техническую подготовку, а затем и она сразу же встанет в строй.

- Наши специалисты проверят автомобиль и подготовят его для выезда на линию. Его надо зарегистрировать, получить государственные номера, на это тоже уйдет несколько дней, - рассказал Александр Поторов. - Бригады начнут работу на новом транспорте в ближайшие дни, он будет задействован в круглосуточном режиме, ежедневно.

В высокопроходимом внедорожнике можно даже принять роды

В высокопроходимом внедорожнике можно даже принять роды

Стоимость машины составила 2,9 миллиона рублей с доставкой. Благодаря появлению дополнительной машины у медиков появилась возможность перераспределить транспорт и направить часть из имеющихся у них на сегодня девяти единиц на обслуживание сел Амурского района.

- Приобрела автомобиль по собственной инициативе компания «Полиметалл», которая не первый раз оказывает реальную помощь медучреждениям Амурского района, - отмечает Александр Поторов. - Благодаря ее помощи оснащена оборудованием для кондиционирования воздуха детская поликлиника, полностью оснащен кабинет психологической помощи женщинам, оснастили кабинет в стоматологии, теперь приобрели автомобиль для скорой помощи.

Бригада скорой помощи уже в ближайшие дни начнет ездить на вызовы на новой машине

Бригада скорой помощи уже в ближайшие дни начнет ездить на вызовы на новой машине

Всего «Полиметалл» и его дочернее предприятие «Амурский гидрометаллургический комбинат» в этом году реализовали 57 различных социальных проектов в Амурске и Амурском районе на сумму свыше 33 миллионов рублей. Приоритетные направления социальных инвестиций металлургов в развитие территории – образование, спорт, медицина, благоустройство. Один из крупных проектов 2018 года – ремонт и оснащение спортивного универсального зала ДЮСШ города Амурска на сумма 9,5 миллионов рублей.

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