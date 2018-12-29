Десять человек оказались под снежной лавиной в Хабаровском крае

Сегодня утром в поселке Многовершинный в Хабаровском крае произошло несколько сходов лавин на местном золотодобывающем предприятии. Изначально появилась информация, что в снежном плену находится 11 человек, однако вскоре появилась уточненная информация - под завалом десять сотрудников предприятия. Семерых удалось отыскать живыми, один из них - без признаков жизни, еще один скончался до приезда в больницу.

Сход лавин произошел на участке открытой штольни. Первым под снежным завалом оказался компрессорщик с компрессором. Мужчина перестал выходить на связь, за ним отправилась спасательная группа из девяти человек, в числе которых был главный инженер предприятия. Но добраться до узника снежной массы они не смогли.

- Сошла еще одна лавина и засыпала второй спасотряд, они перестали выходить на связь. Вышла третья группа спасателей и перед ними сошла еще одна лавина, завалила дорогу и сейчас они пытаются пробиться к тем, кто в плену. На месте работает техника и порядка 30 человек, все разгребают завал, - рассказал Анатолий Леонов, глава Николаевского района.

По имеющейся информации, один человек смог самостоятельно выбраться из под завала. Он услышал еще троих, которые звали на помощь из под снежной толщи. В данный момент их достали.

К 12:30 из под снежных завалов извлекли еще четверых, один, к сожалению, без признаков жизни. Все выжившие в тяжелом состоянии, пока доставить их в поселковую больницу невозможно - дорога сильно заметена снегом. Еще один человек погиб, не дождавшись помощи.

- В готовность приведен вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра, однако метеоусловия пока не позволяют воздушному судну туда вылететь в связи с прохождением циклона - погода нелетная, - сообщила Екатерина Потворова, пресс-секретарь регионального главка МЧС России по Хабаровскому краю.

На место схода лавины не поможет пробиться техника. Краевые власти направили дополнительную колонну спецмашин со спасателями. В Николаевском районе продолжает действовать режим ЧС.

- Сейчас наша колонна подходит к перевалу, за которым находится штольня открытого типа. Перевал сложный, весь переметен снегом. Если удастся его преодолеть, то через три-четыре часа 12 спасателей будут на месте и приступят к работам. Пока из-за метели они продвигаются очень медленно. Кроме того, у нас готовы к вылету несколько вертолетов. Как только не будет риска обледенения, они отправятся к месту завала, - сообщил Анатолий Литвинчук, руководитель комиссии по ЧС, заместитель председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ.

Тем временем администрация назвала предварительные причины схода лавин в поселке. Обрушить снежные массы могли сильный циклон, во власти которого сейчас находится Николаевский район.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/684517" frameborder="0"></iframe> Сход лавин в Хабаровском крае прокомментировал руководитель комиссии по ЧС, заместитель председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук..Видео: правительство Хабаровского края! другой источник

- В районе со вторника бушует циклон, за сутки выпало более месячной нормы осадков, а метель идет со вторника, - рассказала представитель администрации Николаевского района. - Обильные осадки и спровоцировали сход лавин.

Собеседница отметила, что в прошлом году осадки были сильнее, однако людей лавинами не заваливало.

Региональный СКР возбудил уголовное дело по статье По статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ». К вылету в район ЧП готовится опертивно-следственная группа.

Сход лавины в поселке Многовершинный прокомментировал заместитель начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю по антикризисному управлению Виталий Дарчия.