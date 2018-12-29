Пожар в поселке Майский Хабаровского края: огонь уничтожил десятки строений и два дачных дома

Снова причинно-следственная связь кроется в погодных условиях. Пока где-то на Камчатке, Сахалине и севере Хабаровского края бушует снежный циклон, в Советско-Гаванском районе сухо и ветрено. Полное отсутствие влаги и увеличило масштабы бедствия.

28 декабря утром в поселке Майский сгорели 23 строения и 2 дачных дома. В зданиях в основном хранились дачные принадлежности. Трем людям удалось вовремя эвакуироваться. В результате ЧП никто не пострадал.

- Бабушку, ее внука и еще одного мужчину разметили в пункте временного проживания, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Юрий Бухряков, глава Советско-Гаванского района. - К счастью, все живы и здоровы, и никто не пострадал.

О дальнейшем судьбе этих людей пока неизвестно, потому что, скорее всего, дачные дома не были зарегистрированы как собственность. По одной из версий, женщина, ее родственник и мужчина самовольно заселились в дома.

- Пожар быстро распространялся из-за сильного ветра, - отмечает Екатерина Потворова, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Наши силы и средства были оперативно направлены на место происшествия. В результате огонь был полностью локализован.

По предварительной информации, причиной пожара стала стихийная свалка, которая образовалась рядом с дачными строениями и домами.