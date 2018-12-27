Взрыв гранаты на производственной базе в Хабаровске: один человек погиб, есть пострадавшие

Происшествие случилось сегодня, 27 декабря, в Железнодорожном районе Хабаровска. Неизвестный мужчина взорвал боевую гранату на производственной базе, расположенной на улице Зеленая, 3в. От взрыва налетчик погиб на месте, пострадали еще двое человек.

- К нам поступила информация от службы 112 о взрыве гранаты на производственной базе. Произошло ограбление в магазине, и в результате двое пострадали, один погиб на месте, - рассказали «КП»-Хабаровск» в Единой дежурно-диспетчерской службе.

Пострадавшие от взрыва доставлены в больницу.

- К нам поступили два человека, их состояние не критическое. Одного скоро выпишем, второй госпитализирован, - сообщили «КП» во второй краевой больнице.

Версию ограбления подтверждает и сотрудник базы, где сегодня прогремел взрыв.

- Какой-то «неадекват» решил ограбить наших соседей. Работники решили его вразумить и задержать, а у того оказалась граната, - сказал мужчина.

На место происшествия незамедлительно съехались оперативники. Выяснением всех обстоятельств занимается региональное управление следственного комитета.