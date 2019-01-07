В Биробиджане живодеры упаковали 10 щенков в коробку и выбросили их на помойку

В Биробиджане на свалке нашли щенков, которых некто упаковал в картонную коробку и оставил здесь умирать. Однако малыши выбрались из своей импровизированной тюрьмы и тщетно пытались найти еду и место, где можно согреться. Животные могли погибнуть от холода и голода, если бы не случайный автомобилист. Мужчина проезжал мимо и заметил, щенков, он сообщил о жуткой находке в местную зоозащитную организацию.

Щенки тщетно пытались найти еду и место, где можно согреться ФОТО: ООЕАО «ОЗЖ «Добрые руки»

- Заехали в абсолютно безлюдное место, на обочине мусор и стоит коробка, на голос она вдруг зашевелилась и оттуда высыпали замёрзшие голодные тощие щеночки. По всей видимости, их выбросили на помойку в этот же день. К сожалению, спасти животных, особенно зимой, когда ночные температуры опускаются до 30 градусов, не всегда удается. Однажды неравнодушные горожане рассказали о замерзшей на улице собаке. Тогда спасти ее не удалось из-за сильного обморожения. Этим малышам повезло больше, - рассказала Ольга Батенкова, председатель зоозащитной организации «Добрые руки».

Из коробки высыпали замёрзшие голодные тощие щеночки ФОТО: ООЕАО «ОЗЖ «Добрые руки»

Щенков доставили в частный приют и оказали первую помощь. К счастью, их здоровью ничего не угрожает. Ветеринары уже отпоили животных глистогонными средствами. Сейчас малышей перед вакцинацией усиленно откармливают и параллельно подыскивают для них хозяев.

Неравнодушные горожане уже активно скидываются на прививки для чудом выживших щенков. Укол каждому из них стоит 500 рублей. Пожертвования на нужды малышей принимают через ящик «Пожертвования в клинике «Ласка». Желающие также могут напрямую оплатить счёт в клинике или перевести деньги на карту Сбербанк зоозащитного общества по телефону 8-924-648-80-10.