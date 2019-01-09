Рыба есть? А если найду? На Камчатке трехметровый сивуч попытался «ограбить» КамАЗ

Камчатка - удивительный регион. Если многие жители нашей страны могут увидеть медведей только в зоопарке, то камчатцы с ними живут бок о бок. В большинстве случаев люди сами прикармливают диких зверей, выбрасывая рыбные отходы на стихийных свалках в городах и селах. Поэтому медведями здесь никого не удивишь. А вот сивучи — уже совсем другая история. Новая даже для Камчатки. О наглости морских львов знали, но такая дерзость рассмешила многих на полуострове.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/685404" frameborder="0"></iframe> Рыба есть? А если найду! На Камчатке трехметровый сивуч вышел из воды, чтобы «ограбить» КамАЗ.! другой источник

Все сняли на камеру мобильного местные жители. Случилось это неподалеку от рыболовецкого колхоза имени Ленина в Петропавловске-Камчатском. Он находится в поселке Сероглазка, в ста метрах от бухты уже расположены жилые дома, поэтому свидетелями произошедшего стали простые люди, которые прогуливались в новогодние праздники у моря.

Огромный взрослый сивуч забрался на КамАЗ, чтобы полакомиться морепродуктами. В это время в машину грузили рыбные отходы. Лев, если можно так выразиться, «встал на ноги». В таком положении животное редко можно увидеть. Но все попытки дотянуться до рыбы не увенчались успехом.

Из воды сивуч вышел не один, с дамой, так ее прозвали местные жители. И напарница ведет себя не менее забавно. В то время, как самец всеми силами пытался раздобыть семейный ужин, она лежала на пирсе и ждала, пока глава семейства все сделает сам. А рядом с самкой на протяжении всего видеоролика лает собака, но никто из морских львов внимания на это не обращает. Все заняты своими делами.

- Скорее всего это случилось либо на этой неделе, либо в конце минувшей, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Евгений Репик, директор компании «Экологический резерв». - Наши работники приезжают на КамАЗах к колхозу, где в машину загружают рыбные отходы. Мы их в дальнейшем перерабатываем для продажи. По рассказам работников, появление сивучей в этой местности — частное явление. Они выходят из воды, и их можно увидеть там на пирсе. Но я не помню, чтобы сивуч забирался на машину ради рыбы.

Под видеороликом тут же появились десятки шутливых комментариев. Одни считали, что это морское ОПГ, готовящее разбой на КамАЗ, другие же сочли, что львы, напротив, ревизоры и наблюдают за тем, чтобы на полуострове не было никакой контрабанды.

За комментарием мы обратились и в камчатский институт. Выяснилось, что это была не семейная пара млекопитающих, а самцы, просто разных возрастов.

- В последние годы, некоторые взрослые самцы морского льва или сивучи все чаще выходят на пирсы рыбоперерабатывающих заводов в черте Петропавловска-Камчатского, чтобы подкормиться, - отмечает Сергей Корнев, заведующий лабораторией морских млекопитающих КамчатНИРО, кандидат биологических наук. - Они смело подходят к бакам с рыбными отходами или автомобилям, которые готовятся к перевозке этих отходов на утилизацию или дальнейшую переработку в муку. На этих кадрах мы видим животных, которые уже давно адаптировались к жизни в черте города, его морской акватории. По сути сивуч становится синантропным видом, то есть таким видом животного, который спокойно живет по соседству с человеком и в той или иной степени пользуется «услугами цивилизации». В городе на сегодняшний день имеется три береговых лежбища сивучей, где залегает более 150 животных. Звери «зимуют» в городе с сентября по середину мая, затем уходят на природные лежбища.

По словам кандидата биологический наук, сивучу, который «стоит» у КамАЗа, больше 10 лет, весит он примерно тонну. Тот, что лежит на пирсе, помоложе — полусекач. Ему около 6-7 лет. Зачастую более взрослые особи наглее и хитрее молодых сивучей, поэтому на кадрах видна такая разница в поведении.

Несмотря на шутливые комментарии, специалисты напоминают, что близость с морскими львами может закончиться трагедией. Безопасное расстояние для человека — семь метров.