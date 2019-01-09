2019-01-09T11:09:39+03:00
Общество

Мэрия Хабаровска объяснила, почему не дарит квартиру бронзовому призеру Олимпиады

Сейчас Андрей Замковой живет в служебной квартире, которую выдала администрация
Вениамин СКОРОМОЙНИКОВ
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Мэрия Хабаровска объяснила, почему не дарит квартиру бронзовому призеру Олимпиады ЗамковомуМэрия Хабаровска объяснила, почему не дарит квартиру бронзовому призеру Олимпиады ЗамковомуФото: Правительство Хабаровского края
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Прославленный хабаровский боксер Андрей Замковой в 2012 году завоевал бронзу на Олимпийских играх в Лондоне, уступив в полуфинальном бое олимпийскому чемпиону Серику Сапиеву из Казахстана. По возвращению в краевую столицу, спортсмену вручили ключи от квартиры. Позже оказалось, что она служебная и приватизировать ее боксер не может.

Квартира боксеру была распределена в 2013 году и не за спортивные успехи, а в качестве служебного жилья. В тот период титулованный спортсмен работал тренером в Специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва №6. Однако сам Андрей Замковой утверждает, что квартиру было обещано ему подарить. Якобы «зуб давал» сам тогда еще мэр Хабаровска Александр Соколов, а его зам Валерий Лебеда твердил: «Жилье отдадим вне зависимости от результатов». О фиксации договоренностей на бумаге - ни слова.

- Если с квартиры будет снят статус служебного, то, согласно жилищному кодексу, мы должны будем предоставить ее малоимущим гражданам, - комментирует Светлана Верещагина, начальник управления жилищного фонда и администрации Хабаровска. – Выдачи жилья по договору социального найма с последующей приватизацией тем, кто сначала жил по договору служебного найма, законом не предусмотрено.

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Мэрия Хабаровска объяснила, почему не дарит квартиру бронзовому призеру Олимпиады
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Продолжает жить в служебной квартире Андрей даже после смены работы. Именитый боксер теперь трудится в Хабаровском краевом центре развития спорта. Как подчеркнули в администрации города: «Оснований для выселения титулованного спортсмена нет».

Сейчас Андрей Замковой находится в Сочи и ему не очень удобно разговаривать с журналистами. Однако спортсмен информирует своих подписчиков о ходе дела в социальных сетях. На своей страничке боксер сделал очередной пост с интригующей картинкой: «Важная информация!».

- Добрый день, уважаемые друзья!!! Сегодня позвонили из Администрации города Хабаровска!!! Состоялся содержательный разговор по предоставлению мне жилого помещения в собственность! Вроде бы как, в связи с тем, что родился ребёнок, я должен предоставить документы по рождению ребёнка, и у нас появится право на восстановление приватизации, – пишет Андрей Замковой. - В связи его рождением.

Однако в мэрии сообщили, что распоряжений и указаний от мэра города по поиску выхода из сложившейся ситуации не поступало. При этом власти отметили, что если такая задача будет поставлена, то ее обязательно решат в рамках действующего законодательства.

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