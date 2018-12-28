Два человека после ДТП целую ночь провели на морозе на трассе в Магадане

Врачи Магаданской областной больницы борются за жизнь двоих человек, которые не смогли самостоятельно выбраться из автомобиля после ДТП. Груженая продуктами фура съехала в кювет на 89 километре дороги «Палатка-Кулу-Нексикан».

Грузовик HOWO вез продукты в отдаленные населенные пункты области. Спускаясь с перевала по извилистой дороге, фура съехала в кювет, перевернулась и уперлась в КАМАЗ, который лежит на том месте еще с прошлого года. HOWO встал на бок, придавив собой двух человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/684295" frameborder="0"></iframe> ДТП на трассе в Магадане.Видео: ГУ МЧС России по Магаданской области! другой источник

Два человека после ДТП целую ночь провели на морозе на трассе в МагаданеФото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Угодившие в западню мужчины не смогли элементарно вызвать помощь - мобильная связь на этом участке дороги отсутствует, интернет - подавно, рации в машине нет. Положение пострадавших осложняли сильный ветер и мороз в минус 40 - смерть дышала жертвам ДТП прямо в спину. Оставалось лишь уповать на чудо, и оно произошло: рано утром мимо проезжала машина дорожной службы. Коммунальщики увидели перевернутый грузовик и сообщили об этом спасателям.

Два человека после ДТП целую ночь провели на морозе на трассе в МагаданеФото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Изначально к месту, где лежала фура, съехались пожарные, скорая и ГИБДД из близлежащих поселков Усть-Омчуг и Палатка. Одного пострадавшего они извлекли своими силами, у второго были сильно зажата нога и вытащить мужчину из под многотонника без спецсредств не представлялось возможным. На помощь на вертолете вылетели спасатели из областного центра.

- Погода очень ветреная, вертолет не смог сесть возле места аварии. Пришлось сажать воздушное судно немного дальше, до пострадавших добирались на машине скорой помощи. До прибытия спасателей из областной столицы жизнедеятельность второго пострадавшего поддерживали медики, - сообщил Павел Клочков, начальник Магаданского ПСО МЧС России.

Вызволить второго пострадавшего, которым оказался водитель фуры, предстояло аккуратно, чтобы не задеть поврежденную ногу. Мужчина уже начал терять сознание, поэтому малейшее промедление могло стоить ему жизни.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/684294" frameborder="0"></iframe> Водитель ночь ждал помощи после ДТП в Магадане.Видео: ГУ МЧС России по Магаданской области! другой источник

Уже к четырем часам дня по местному времени пострадавших доставили в центральную больницу Колымы. Мужчины находятся в реанимации, состояние шофера оценивается как крайне тяжелое, его напарника - тяжелое. Они получают всю необходимую комплексую помощь.