Пышные похороны криминального авторитета в Хабаровском крае возмутили пользователей соцсетей

В социальных сетях активно распространяется ролик под названием: «Хорошо, что сейчас не 90-е!». В нем запечатлен небольшой городок Амурск Хабаровского края и траурная процессия из сотен людей и десятков машин (население города - 39,4 тысячи человек), все они провожают в последний путь криминального авторитета Юрия Зарубина, более известного как Заруба. По некоторым данным, он был «смотрящим за городом» и скончался от рака.

Все бы ничего, но, как сообщал автор поста, ради пышных похорон дорогу посыпали песком, было перекрыто движение, а проститься с авторитетом пришли высокие чины из местной полиции и прокуратуры. Да не просто присутствовали, а принимали самое активное участие. По словам пользователей соцсетей, гроб Зарубы несли не абы кто, а руководители УВД по Амурскому району и прокурор Амурска. Комментаторы отмечали, что они «старинные друзья данного персонажа». Однако в краевой полиции эту информацию категорически отрицают.

- Все указанные данные не соответствуют действительности. Нами назначена проверка, - комментирует Ирина Щеголева, официальный представитель главка МВД России по Хабаровскому краю. – Тот, кто разместил видеоролик в соцсетях, нами установлен, отмечу, что он состоит на учете в полиции. Его приглашали в отделение, для чего он это сделал – объяснить не смог.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/685575" frameborder="0"></iframe> Масштабная процессия за гробом криминального авторитета в Хабаровском крае попала на видео.Социальные сети

А вот движение машин ради процессии действительно ограничивали. Но, по словам Щеголевой, делали это не сотрудники ГИБДД, а сами участники траурного шествия. Правоохранители наоборот, пресекли перекрытие дороги.

- Составлено четыре протокола за попытку перекрытия дороги, два за проезд на красный свет. Кроме того, сегодня штрафы по аналогичным нарушениям будут выписаны еще четырем автовладельцам, которые попали на камеры видеофиксации, - отмечает официальный представитель краевого МВД.

Полиция намерена обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства ведомства и начальника УМВД России по Амурскому району. Видео, как отметила собеседница, автор удалил, но оно успело разойтись по интернету.

В прокуратуре также опровергли присутствие на похоронах прокурора Амурска.