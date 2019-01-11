2019-01-11T14:13:40+03:00
Общество

«Для меня это был подарок на Новый год»: сахалинец написал хит для Ольги Бузовой

В копилке автора также есть треки для Влада Топалова и Славы
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Поделиться:
«Для меня это был подарок на Новый год»: сахалинец написал хит для Ольги Бузовой на миллионы прослушиваний«Для меня это был подарок на Новый год»: сахалинец написал хит для Ольги Бузовой на миллионы прослушиванийФото: Предоставлено героем публикации
Изменить размер текста:

Клип известной певицы и телеведущей Ольги Бузовой в канун Нового года взорвал интернет. Вирусный видеоряд был снят на песню «Танцуй под Бузову» и завоевал сердца поклонников ее творчества. А за успешным хитом стоит простой и скромный сахалинец Сергей Жиляев, который написал слова песни и отправил певице.

МУЗА - БУЗОВА

История песни «Танцуй под Бузову», клип на которую набрал почти три миллиона просмотров, началась в конце ноября-начале декабря. Тогда соавтор Сергея Жиляева прислал ему стихи. Из всего материала Сергею понравились две строчки: «Я танцую под Бузову, под эту светлую музыку».

- И тут я понял, что из этого получится хорошая песня. Я переписал текст, написал музыку и отправил Ольге. Сначала хотел предложить ее нескольким исполнителям – мне показалось, что такая композиция сейчас будет в трендах, но решил: органично она будет звучать в исполнении Ольги, - рассказывает «КП-Хабаровск» автор хита Сергей Жиляев.

Через неделю с Сергеем связались менеджеры Бузовой. Автор и представители певицы договорились об условиях, на которых берут песню, составили договор об авторских правах. Подробностей сделки Сергей не раскрывает – тайна, но 30 декабря Жиляев уже подписал все необходимые бумаги.

- Только в этот момент я узнал, что песня уж готова и даже снят клип. Для меня это было неожиданностью, обычно все происходит не так быстро. Например, певица Слава купила у меня пять песен год назад, и они до сих пор не вышли. Видимо, текст очень зацепил Ольгу и ее команду. 31 декабря клип вышел в свет, для меня это был подарок на Новый год, - продолжает Сергей.

НА МИЛЛИОНЫ ПРОСМОТРОВ

В первоначальном треке, как поделился автор, была немного другая аранжировка. Как считают пользователи соцсетей, сейчас музыка в песне напоминает диско. И окончательный вариант Сергею понравился. «Звучит хорошо» - скромно говорит автор.

Если говорить про клип, то его уже можно назвать вирусным. Поклонники певицы вдохновились простым танцем Ольги и пытаются повторить его или спародировать под хэштегом #танцуйподбузову.

- Я захожу иногда в интернет, смотрю, сколько просмотров набрал клип, но у меня нет ощущения, что «Ну это ж я причастен к этому». Конечно, с интересом смотрю, но как бы со стороны. У меня нет какой-то гордости, а на двери не появилась табличка: «Здесь живет человек, написавший песню для Бузовой». Я спокойно к этому отношусь, - делится Сергей Жиляев.

ХИТ ЗА ХИТОМ

«Танцуй под Бузову» - не первая песня, которую написал Сергей Жиляев для звезды отечественного шоу-бизнеса. В 2013 году он написал слова к саундтреку к сериалу «Цвет черемухи» в соавторстве с поэтессой Любовью Воропаевой.

Год назад к Сергею обратился Влад Топалов с просьбой написать текст для англоязычной песни. В итоге получился хит «Достала меня».

О своих заслугах Сергей говорит скромно, видно, что сахалинец не зазвездился. Что примечательно: автор не имеет профильного образования, за его плечами музыкальная школа в Магаданской области, где он рос. А к написанию текстов Сергей относится как к хобби.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Родители первенцев в Хабаровском крае получат ипотеку на льготных условиях
Военные инженеры ликвидируют завал на Бурее в Хабаровском крае
Водитель грузовика погиб в дорожной аварии в Хабаровском крае
Казна Хабаровска обогатилась на 100 миллионов за счет баннеров вывесок и растяжек
К жителям отдаленных сел Хабаровского края приедут сотрудники ПФР
Отсутствие снега спасло хабаровчан от переломов и растяжений
Кинотеатр «Факел» в Комсомольске-на-Амуре решили не продавать
Победителей «Морозной сказки» назвали в Хабаровске
Жителя ЕАО в пьяной ссоре побили кочергой и сломали ребра
В Хабаровске пройдет этап Кубка мира по прыжкам на батуте
Мирянам в Хабаровске расскажут о религиозной безопасности
Вулкан Эбеко на Сахалине отметился пепловым выбросом
Поиски пропавшего в Хабаровске Данилы Соляр продолжаются
Странный посетитель вламывался в запертые офисы в Хабаровске
Телемедицина все больше захватывает ЕАО
Первым экологическим инспектором-общественником в Комсомольске стал Виталий Рожновский
Женский труп нашли прохожие на пустыре в Комсомольске-на-Амуре после Нового года
Ночной незваный гость стащил у пожилой хабаровчанки музыкальный центр и алюминиевый бак
Осужденные помогут накормить жителей Хабаровского края
Матч «СКА-Нефтяник» - «Сибсельмаш» 10 января: хабаровчане снова разгромили соперников из Новосибирска
«Управляйки» в Хабаровском крае обзаведутся круглосуточной аварийно-диспетчерской службой
Женщина за рулем сбила пожилого пешехода на «зебре» в Хабаровске
В Хабаровском крае стартует региональный этап Всероссийской олимпиады