«Для меня это был подарок на Новый год»: сахалинец написал хит для Ольги Бузовой

Клип известной певицы и телеведущей Ольги Бузовой в канун Нового года взорвал интернет. Вирусный видеоряд был снят на песню «Танцуй под Бузову» и завоевал сердца поклонников ее творчества. А за успешным хитом стоит простой и скромный сахалинец Сергей Жиляев, который написал слова песни и отправил певице.

МУЗА - БУЗОВА

История песни «Танцуй под Бузову», клип на которую набрал почти три миллиона просмотров, началась в конце ноября-начале декабря. Тогда соавтор Сергея Жиляева прислал ему стихи. Из всего материала Сергею понравились две строчки: «Я танцую под Бузову, под эту светлую музыку».

- И тут я понял, что из этого получится хорошая песня. Я переписал текст, написал музыку и отправил Ольге. Сначала хотел предложить ее нескольким исполнителям – мне показалось, что такая композиция сейчас будет в трендах, но решил: органично она будет звучать в исполнении Ольги, - рассказывает «КП-Хабаровск» автор хита Сергей Жиляев.

Через неделю с Сергеем связались менеджеры Бузовой. Автор и представители певицы договорились об условиях, на которых берут песню, составили договор об авторских правах. Подробностей сделки Сергей не раскрывает – тайна, но 30 декабря Жиляев уже подписал все необходимые бумаги.

- Только в этот момент я узнал, что песня уж готова и даже снят клип. Для меня это было неожиданностью, обычно все происходит не так быстро. Например, певица Слава купила у меня пять песен год назад, и они до сих пор не вышли. Видимо, текст очень зацепил Ольгу и ее команду. 31 декабря клип вышел в свет, для меня это был подарок на Новый год, - продолжает Сергей.

НА МИЛЛИОНЫ ПРОСМОТРОВ

В первоначальном треке, как поделился автор, была немного другая аранжировка. Как считают пользователи соцсетей, сейчас музыка в песне напоминает диско. И окончательный вариант Сергею понравился. «Звучит хорошо» - скромно говорит автор.

Если говорить про клип, то его уже можно назвать вирусным. Поклонники певицы вдохновились простым танцем Ольги и пытаются повторить его или спародировать под хэштегом #танцуйподбузову.

- Я захожу иногда в интернет, смотрю, сколько просмотров набрал клип, но у меня нет ощущения, что «Ну это ж я причастен к этому». Конечно, с интересом смотрю, но как бы со стороны. У меня нет какой-то гордости, а на двери не появилась табличка: «Здесь живет человек, написавший песню для Бузовой». Я спокойно к этому отношусь, - делится Сергей Жиляев.

ХИТ ЗА ХИТОМ

«Танцуй под Бузову» - не первая песня, которую написал Сергей Жиляев для звезды отечественного шоу-бизнеса. В 2013 году он написал слова к саундтреку к сериалу «Цвет черемухи» в соавторстве с поэтессой Любовью Воропаевой.

Год назад к Сергею обратился Влад Топалов с просьбой написать текст для англоязычной песни. В итоге получился хит «Достала меня».

О своих заслугах Сергей говорит скромно, видно, что сахалинец не зазвездился. Что примечательно: автор не имеет профильного образования, за его плечами музыкальная школа в Магаданской области, где он рос. А к написанию текстов Сергей относится как к хобби.