«Мандариновое» чудо сотворили сотрудники «Полиметалла» в Хабаровском крае

Новый год - время, когда все находятся в ожидании чуда и, конечно, подарков. Но не у каждого есть возможность получить хоть часть желаемого. С такой несправедливостью решили бороться сотрудники «Полиметалла».

- У каждого ребенка должен быть праздник, - говорит один из волонтеров акции «Мандарин» в Хабаровске.

С ним согласились его коллеги.

«Тайные санты» и охота на «мандаринки»

Готовиться к Новому году в хабаровском офисе «Полиметалл УК» начинают в начале декабря: устанавливают корпоративную елку и украшают ее оранжевыми игрушками в форме мандарина с пожеланиями детей.

«Мандаринки» исчезают с елки за считанные дни. А дальше все как в игре «Тайный Санта», только в роли Деда Мороза - сотрудники компании. Они на свои средства покупают подарки, которые попросил ребенок. Бывает, что заказы у детей непростые. Тогда, чтобы осуществить чью-то мечту, объединяются отделы. А некоторые, напротив, получают шанс подарить чудо новогоднего настроения сразу нескольким ребятам.

На открытки-«мандаринки» попадают лишь имена ребят из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Здесь «Полиметаллу» помогают центры социальной защиты. В этом году такую помощь в Хабаровске оказал центр «Доверие». Активисты из числа сотрудников компании еще до старта акции вместе с соцработниками побывали в гостях у ребят, чтобы лично узнать, о чем они мечтают. А дальше начинается самое интересное.

- Люди с душой подходят к процессу выбора подарка. Словно покупают его для собственных детей. Наши коллеги из отдела персонала взяли две мандаринки и очень старательно выбирали подарки. Звонили мне и советовались: а какого цвета взять, а размера, а с каким рисунком? Они даже детей в магазине спрашивали, что им больше нравится, - рассказывает главный специалист управления по связям с общественностью Хабаровского филиала АО «Полиметалл УК» Анастасия Мазилкина.

Велосипед для Нади Востриковой выбирали всем производственным управлением Хабаровского филиала АО «Полиметалл УК» - равнодушных не было.

- Очень хотелось выбрать хороший, который прослужит долго и подарит много счастливых мгновений. Поехали за ним аж в Северный микрорайон, - рассказывает начальник управления Николай Савенко. - Выбрали, на наш взгляд, самый лучший, он подходит и для горных вершин, и для езды в городе. Более 20 скоростей, дисковые тормоза, в моем детстве таких не было. Хочется увидеть Надюшу, когда она его получит в подарок.

Дай ребенку лобзик, напильник, шуруповерт

Несколько недель «тайные санты» покупали детям одежду, плееры, игрушки, машинки, вертолетики и другие подарки. В Амурске, например, 11-летний Иван попросил лобзик.

- Я уже давно делаю разные поделки из дерева. Вот мой первый автомат: мне нравится мастерить деревянное оружие. Для этого нужен инструмент, и я заказал Деду Морозу лобзик и еще два листа фанеры, - рассказывает Иван.

Мальчик растет в семье из трех человек: он, мама и бабушка. Денег у них немного, поэтому купить все необходимое для любимого хобби парня они не могут. Поэтому заветное желание Ивана исполнили сотрудники Амурского гидрометаллургического комбината, который входит в структуру «Полиметалла». В придачу к лобзику ему подарили стамески, рубанки, напильники, шуруповерт, шлифовальную машину и еще много чего - целый набор для столярных работ и пиломатериал для новых моделей. Его стремление к техническому творчеству подкупило сотрудников службы автоматизированных систем управления производственным процессом.

Фото: Хабаровский филиал АО «Полиметалл УК»

- Зацепило, что человек просит не смартфон, не компьютер, а электролобзик и фанеру. И уже что-то делает сам, творит, - говорит Андрей Панасюк, инженер по автоматизированным системам управления производством АГМК. - Ивану хочется пожелать совершенствовать свое мастерство: может быть, и в самом деле его хобби станет профессией.

Только в Амурске «волшебники» подготовили и раздали 22 декабря 40 подарков для детей из 18 семей. В Хабаровске 27 декабря мечта исполнилась у 15 мальчишек и девчонок. В районе Полины Осипенко, где у «Полиметалла» действует предприятие «Ресурсы Албазино», - у 12. Сложнее всего «добирались» до своих адресатов подарки в село Херпучи: из-за снегопадов и метелей семь подарков едва не опоздали к новогодним праздникам. 34 подарка 29 января получили дети в Охотском районе. В соседнем Приморском крае сотрудники Владивостокского филиала ООО «ТД Полиметалл» исполнили желания 33 воспитанников Владивостокского дома-интерната №1.

«Негоже, чтобы дети без подарков остались»

В семье Зыряновых из Хабаровска воспитывается трое детей: Богдан, Георгий и Диана. Парням 9 и 5 лет, а вот девочке недавно исполнилось три годика. Именно ей сотрудники «Полиметалла» так тщательно выбирали игрушку (куклу с колясочкой), а потом докупали заколки и резиночки. Малышка скромно смотрела на Деда Мороза и, стесняясь, принимала подарки. А вот ребята нисколько не смущались.

Богдан, самый старший в этом году, загадал пистолет. Он вообще, как говорят соцработники, не по годам взрослый и рассудительный. А Георгий, скорее, смекалистый, не выучив стих, он придумал его на ходу, за что получил машинку с дорожным полотном. Все детишки, а в гостях у Зыряновых были соседи, получили сладкие подарки от Снегурочки. Как говорит она сама: «Негоже, чтобы дети без подарков остались».

В краевой столице самым популярным «заказом» был велосипед. Их подарили пятерым детям, один из которых несколько лет мечтал даже не о спортивном, а хоть о каком-нибудь велике. Желание с мандаринки Влада Шарапова исполнили сотрудники нескольких подразделений Хабаровского филиала АО «Полиметалл УК».

- Хотелось, чтобы подарок полностью подходил к интересам мальчика, - рассказывает Людмила Дегерменджи, начальник отдела землеустройства, - Думали долго, спорили много.

- К выбору велосипеда подошли ответственно, разработали техническое задание, - продолжает Максат Мередов, руководитель проектов Хабаровского филиала АО «Полиметалл УК». - Промониторили рынок, требования к велосипеду выдвигали самые жесткие, в итоге купили самый лучший.

- Хочется, чтобы в памяти у ребенка он остался как «самый-самый»: самый лучший, надежный, большой, быстрый, - подхватывает Андрей Степанов, руководитель проектов. - Чтобы во дворе все ахнули.

- Мне сейчас 14 лет, а когда я начал о велике мечтать, мне еще 11 лет не было. Не знаю, сколько лет хотел свой собственный велосипед иметь, теперь я очень счастлив, - широко улыбаясь, тараторит Влад Шарапов, взбираясь на велосипед.

У 14-летнего подростка есть младшие брат и сестра. Они тоже не остались без подарка. Лизе подарили две пижамки и плеер, а Никите теплый зимний костюм. Соцработница Анна признает, что младший мальчик любит разные красивые вещи.

- Он в семье Шараповых вообще самый модник. Очень любит принаряжаться, - рассказывает Анна Камышева, сотрудница центра социальной защиты «Доверие».

Подтверждение ее слов не заставили себя долго ждать. Как только Дед Мороз и Снегурочка вышли за порог, Никита тут же принялся примерять новый костюмчик, а еще через пять минут ускакал в нем в школу. Похвастаться. Мама ребят растит одна. Отец детишек погиб. Денег в семье не хватает, поэтому вряд ли ребята получили бы на Новый год именно те подарки, которые хотели.

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Даже Дед Мороз и Снегурочка у «Мандарина» - свои, «полиметальские». Хабаровских ребятишек вызвался поздравить Денис Шуляков, заместитель начальника отдела персонала «Светлое». Он Дед Мороз со стажем и уже не первый год примеряет на себя седую бороду и красную шубу с колпаком. До этого два года подряд поздравлял охотских ребятишек. Опыт в общении с детьми у Дениса тоже приличный: у него подрастают две дочки и сын. Снегурочкой в сказочном дуэте выступила ведущий специалист по подбору персонала Хабаровского филиала АО «Полиметалл УК» Алёна Рассказова.

Для справки: Благотворительная акция «Мандарин» родилась в «Полиметалле» несколько лет назад и сейчас имеет статус корпоративного межрегионального проекта. Объединяет сотрудников предприятий в Магаданской области, Хабаровском крае, на Чукотке и Урале, в Казахстане, Якутии и Санкт-Петербурге.