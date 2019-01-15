Молодой тигр держит в страхе жителей сел в Хабаровском крае

В начале января в селе Иннокентьевка местные жители увидели амурского тигра. Хищник пробрался на частный участок, утащил собаку и загрыз ее. Позже в тайге охотоведы нашли останки пса. После этого тигра никто не видел, однако специалисты продолжили следить за его передвижениями. Накануне того же зверя увидели в селе Славянка. Оказалось, что молодому тигру 2-3 года. Сейчас он в поисках, так скажем, нового места жительства.

- Звонок к нам поступил 5 января. Как оказалось, ночью из тайги вышел тигр и стащил собаку. Подобная информация к нам поступает ежедневно, но в 50% случаев она не подтверждается. Даже в этой истории кто-то выдумал, что тигр загрыз 10 собак. Это не так. Сейчас мы мониторим скорее не хищника, а деревни, где он был замечен. Следим, возвращается ли он в эту местность или нет, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Олег Егорушкин, заместитель начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства министерства природных ресурсов Хабаровского края. - Появление амурского тигра в селах - это обычная история, здесь сыграло роль местоположение сел, они ближе всех к национальному парку. В этом году хищники расплодились. Места в тайге им недостаточно, вот они и выходят к людям.

В Славянке тигр-бродяга шума не наделал, никого не украл и не съел. Тем не менее, главам поселений охотоведы направили рекомендации. Власти должны проинформировать местных жителей о том, что собак нужно привязывать, чтобы они не бегали по тайге и не привлекали внимание тигров. Псы для них - приманка.

Специалисты отметили, что в случае, если амурский тигр вернется в села, то они направят письмо в Росприроднадзор. Коллеги в Москве и примут решение о дальнейшей судьбе краснокнижного зверя: выпустить его в другие угодья или запереть в клетке зоопарка.