«Я не могу получить паспорт, ведь никто не знает, кто я...»: В Хабаровском крае живет человек, который 20 лет назад потерял память

Ни одно ведомство не может установить, кто этот человек. Двадцать лет назад он очнулся на улице с проломленной головой. Память чиста... Корреспондент «КП» попытался разобраться в этой загадочной истории.

АЛЕКСАНДР, СЕБЯ НЕ ПОМНЯЩИЙ

Невысокий, поджарый, волосы с проседью, уверенный взгляд. На вид около 60-ти лет. Внимательно выслушивает вопросы, обстоятельно отвечает.

- Было это в Хабаровске в 98-ом. Открыл глаза: вокруг частые дома, весна, снег еще сошел, - рассказывает Александр (это имя ему тогда же и дали - прим.ред.). - Ужасно болела голова, на макушке - рана, кровь капает. В глазах двоилось. Я был, по-моему, нетрезв. В голове мысли путались. Место не знакомое.

Очнулся, холодно, понял, что на плечи наброшен лишь пиджак, брюки немного испачканы в грязи. Похлопал себя по карманам – пусто. Ни документов, ни ключей. Но во внутреннем кармане пиджака - три тысячи рублей.

- Странно! Вроде бы похоже на ограбление, а деньги при мне. Может, просто не нашли. Но тогда я об этом не думал. Раскалывалась голова, тошнило. Из соседнего дома вышла старушка, увидела меня, завела к себе, обмыла рану, перевязала и стала расспрашивать, кто я, откуда.

Он не мог сказать о себе ничего: назвать город, где родился, сказать, где работает, какой сейчас год и как он здесь оказался. Все это Александр узнал от своей добровольной помощницы. Как оказалось, очнулся он в частном секторе в районе остановки Южно-Портовая, примерно в тридцати минутах езды от центра Хабаровска. Спустя 20 лет район изменился до неузнаваемости: новые развязки, многоэтажки, ни сердобольную женщину, ни ее старенький домик уже не отыщешь. Как здесь оказался даже представить не может. Старушка повздыхала и оставила его квартировать. Женщина она одинокая, за домом присмотр нужен, помощь по хозяйству. Вот и решила — пусть живет, не жалко.

- Через неделю я встал на ноги. Но в милицию не пошел. Почему? Не знаю. Тогда показалось это правильным, а потом просто опасался, что замешан в какой-то криминальной истории. Решил, пока память ко мне не вернется, поищу себе работу какую-нибудь... Подрабатывал на рынке грузчиком. Так год прошел, а память не возвращалась... Но и в милицию идти страшно – вдруг посадят? Вдруг это краденые деньги у меня в кармане были?

Памяти не было, и в то же время все его навыки остались при нем — ему не пришлось заново учиться писать и читать, он знал, что такое электрический чайник и телевизор.

- Я размышлял, кем был в прошлой жизни. Сложный вопрос, умею все понемногу. Могу кирпичи класть, могу из ружья стрелять. Огнестрельное оружие нравится, но своего у меня нет. Друзья приглашали на охоту и не раз, но я отказался. Почему-то не хочется. Хотя стреляю неплохо.

БЕЗ БУМАЖКИ

Предприниматель, у которого Александр подрабатывал на рынке, позвал на путину в Николаевск-на-Амуре. Он согласился – без памяти и документов он был рад любой работе, и вот уже 19 лет живет в этом городке. Но до сих пор не помнит того, что было до весны 1998 года. И у него по-прежнему нет никаких документов.

- Есть работа, живу в вагончике, ничего лишнего у меня нет и не надо. Да... Была вот у меня еще женщина. Местная. Она меня не пускала в полицию, говорила: «Ты же ничего не помнишь, они на тебя всех собак повесят и посадят»... А потом она погибла. Сосед по-пьяни дом спалил. А я на работе был тогда...

Александр все-таки пошел в полицию. Его выслушали, дали бумагу, мол, пиши, прошу установить личность.

- Я несколько раз ходил к ним. Мне кивали и ничего не делали. Тогда я на них жалобу написал в Москву. И закрутилось!

ИЩУТ ПОЖАРНЫЕ, ИЩЕТ МИЛИЦИЯ…

Официально установление личности Александра идет с февраля этого года. Прошел почти год, но...

- Одно можем сказать точно - с криминалом он никак не связан, - делится Наталья Бувака, заместитель начальника отдела по вопросам гражданства УВМ УМВД России по Хабаровскому краю. - Даже если бы на него был составлен какой-нибудь протокол за незначительное правонарушение, мы бы его сразу нашли по фото, по отпечаткам. Но ничего нет.

Александра проверили по линии разных ведомств — военных, ФСБ. Рассылали фотографию по регионам России. Обращались в «Жди меня», запускали информацию по социальным сетям. Подняли сводки по всем пропавшим без вести за девяностые годы. Глухо.

ДВОЙНИК

- Один человек увидел фото Александра и отозвался. Утверждал, что это его знакомый. Назвал имя, фамилию и отчество. Но оказалось, что это не так. Мы нашли гражданина с такими данными. Они действительно похожи, - говорит Наталья Бувака.

Идет поиск. В полиции никакого документа выдать Александру не могут, ведь личность его не установлена. И на вопрос, как долго ему жить никем, пожимают плечами:

— Пока не найдем....

В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ

У Александра есть две особые приметы — это неразгибающиеся безымянные пальцы обеих рук и татуировка на груди — группа крови «I (+)».

- Такие татуировки обычно делали себе, отправляясь в Афган и на Северный Кавказ, - говорит Станислав Штинов, пилот вертолета, воевавший и в Афганистане, и в Чечне. - Я показывал его фотографию всем, кто воевал тогда и сейчас живет в Хабаровске. И все говорят, что он им кого-то напоминает, но не могут сказать, кого. Понимаете, у него типичное славянское лицо. К тому же слишком много лет прошло. Если он был спецназовцем, или разведчиком, тогда мы вряд ли узнаем правду.

Еще один участник горячих точек в разговоре с нами предположил, что Александр мог что-то лишнее знать, поэтому его и стукнули по голове:

- Не забывайте, это конец девяностых, тогда в России творилось много непонятного, проблемы зачастую решались именно таким способом - рассуждает он.

Вспомнить все Александру могли бы помочь медики.

- Это называется ретроградной амнезией. Странно, что память пропала только до 1998 года и за все эти годы не восстанавливается, - говорит один из лучших хабаровских неврологов Галина Хандурина. - Это может быть психологическим блоком, который могут снять психиатры. Но говорить о диагнозе и методах лечения можно только после тщательного обследования.

Пальцы могут не сгибаться по разным причинам: возможно, это последствия травмы или туннельные синдромы, осложнения остеохондроза, запущенные артриты и артрозы, подагра, болезнь Бехтерева и многие другие заболевания. В том числе болезнь, которая называется контрактура Дюпюитрена. Точно сказать, почему это происходит, может только специалист, осмотрев пациента.

- Несколько лет назад у меня был такой же пациент: травма головы, ничего не помнит, - рассказывает Петр Сенчиков, нейрохирург. - В таких случаях мы оказываем человеку неотложную помощь и обращаемся в полицию, чтобы установить личность. Но полиция не узнала, кто он такой, живет сейчас в приюте, документов нет. В случае Александра, думаю, можно попытаться восстановить память, существуют медикаментозное лечение, гипноз. Но, действительно, не исключен и психологический фактор. Мозг – странная штука. Если он не хочет чего-то помнить, то и не вспомнит.

Возможно, на наш материал откликнутся специалисты и помогут восстановить Александру память. Ведь без паспорта и полиса в больнице Александра не примут. А платные врачи ему не по карману. Заколдованный круг...

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Без установления личности ничего сделать нельзя»

- Я с таким никогда не сталкивался, действительно получается очень странная ситуация, - рассуждает Сергей Овчаренко, юрист. - Человек живет без всяких документов, что в принципе недопустимо. Соответственно он не имеет никаких социальных прав и гарантий. Даже временное свидетельство он не получит, пока не установят его личность. На сколько затянется этот процесс, зависит только от стечения обстоятельств. И лучше если этим будут заниматься в полиции, у них существенно больше возможностей, чем у частного юриста.

Поступить с Александром как с подброшенными детьми - дать новое имя и фамилию - тоже не получится, он не ребенок и в прошлом мог быть, кем угодно. Даже если его отпечатков нет в базе данных полиции, совершенно не значит, что раньше он не был как-то связан с криминалом или террористами, объясняют юристы.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

История с Александром далеко не единственная, похожий случай произошел в 2012 году. Бывший военный, служивший в ракетный войсках, забыл, кто он такой и четыре года скитался в городе Асбест, бомжевал, ночевал на улице или в подъездах.

Иногда в сильные морозы ютился в социальных приютах. Тогда еще местных жителей поразила его «нетипичность». Он всегда чисто и опрятно выглядел, а если приходилось спать на кровати, застилал ее просто с военной аккуратностью — углы можно было линейкой вымерять.

На все вопросы отвечал, что ничего не помнит. Только при помощи полиции его вернули домой. Асбестовские служители закона стали рассылать по соседним городам ориентировки с фотографией неустановленного лица. Его узнали их коллеги в Богдановиче — именно там проживал отставной офицер Олег Белоусов перед тем, как потерял память и именно там его четыре года разыскивали социальные работники.

Кстати, как он оказался в городе за 70 километров от своего жилья, Олег до сих пор не может вспомнить. Сейчас с ним работают психиатры — помогают вернуть память.