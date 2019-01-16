«Бизнес-Архив» - 15 лет на страже истории с заботой о будущем

«Бизнес-Архив» предлагает своим клиентам десятки услуг. Среди них: подготовка публикаций, подборка архивных материалов, создание исторических хроник, реставрация документов, разработка методических пособий в области документоведения и архивного дела, экспертиза ценности документов и многое другое. С полным списком вы можете ознакомиться на сайте компании.

Но к этому «Бизнес-Архив» пришел не сразу. Наталья Бендик долгое время руководила отделом в Государственном архиве Хабаровского края и поняла, что может помогать людям без бюрократических препонов. В 2004 году, создавая первый коммерческий архив в регионе, Наталья вместе с приятельницей, конечно, мечтали развивать свой бизнес, занимаясь любимым делом, но даже помышлять не могли, что удастся так серьезно и широко оказывать услуги и достичь успехов.

Начинал свою деятельность «Бизнес-Архив» с первого заказа: исторической справки для отдела ветеринарии одного из районов Хабаровского края. С каждым годом заказов становилось больше, расширялся спектр услуг, география распространения деятельности охватывала все больше территорий Дальнего Востока. Даже удавалось издавать свой журнал.

БЕЗ КОРНЕЙ САДУ НЕ ЦВЕСТИ

В каждой семье есть своя история и в большинстве своем она связана с историей происхождения рода. Помните, в школе давали задание изобразить свое генеалогическое древо и кратко написать о каждом человеке? У большей части учеников на какой-то из веточек возникал ступор, да такой, что ни родители, ни бабушки с дедушками не в силах были помочь. Войны, репрессии, ссылки и другие миграционные процессы стерли множество информации из семейных архивов, оставив лишь призрачные воспоминания и легенды.

В родословной заложена вся мудрость, накопленная теми, кто, так или иначе, причастен к вашему появлению на свет. Истории предков могут быть покруче сюжетов голливудских блокбастеров или шедевров мировой литературы. Хитросплетения судеб, великие подвиги, грандиозные предательства, комичные ситуации, трагедии и невероятные истории любви - далеко ходить не нужно, достаточно узнать историю своей семьи.

Кем были те, кто стоит за основанием рода, откуда берет начало семейное древо и как сложились судьбы предков - на эти вопросы поможет ответить хабаровский «Бизнес-Архив», который уже 15 лет помогает людям по всему Дальнему Востоку восстановить семейные хроники. За эти годы сотрудники компании помогли обрести прошлое десяткам людей, а генеалогическое древо некоторых семей удалось составить аж до XV века!

Заниматься столь кропотливым делом - помогать восстанавливать семейное прошлое - под силу лишь профессионалам, безмерно влюбленным в свое дело. Составление родословной - сложный и долгий процесс с множеством неожиданных поворотов. И если, например, государственные или муниципальные архивы ищут исключительно в своих архивных фондах и библиотеках, а дальше ограничиваются консультациями, то «Бизнес-Архиву» под силу максимально восстановить историю предков.

- Каждый человек - это отдельная биография. В рамках одного архива найти получается немного - славяне живут на Дальнем Востоке как постоянное население с середины ХIХ в. Это очень короткий период с точки зрения генеалогии и истории. Необходимо проводить поиски в других регионах и даже странах, а полученные ответы нужно уметь правильно систематизировать и сопоставить. Мы знаем, как правильно составлять запросы в разные инстанции, и можем сделать это быстро и грамотно, - рассказывает Наталья Бендик, генеральный директор ООО «Бизнес-Архив».

Некоторые семьи, как поделилась Наталья, объединяют свои усилия в попытках восстановить свои генеалогические древа. Многие подключают к этому процессу своих детей, ведь для них это как игра, которая положительно сказывается на атмосфере в семье и взаимоотношениях с родителями.

Наталья Бендик выступает с докладом на Чернышевских чтениях. 2011 год.Фото: Предоставлено героем публикации

ТВОЕ НАВЕК

Поиск информации в архивах - еще одно из направлений деятельности «Бизнес-Архива». Часто за историческими справками обращаются администрации населенных пунктов, которым важно установить точную дату образования того или иного населенного пункта.

- На территории Хабаровского края есть села, которым более трехсот лет, но в нашем госархиве края о первых десятилетиях их развития не много информации. Чтобы населенным пунктам восстановить свою историю, нужно обращаться в федеральные архивы. Власти делают запрос, ждут ответа по полгода, и не факт, что он будет исчерпывающим, - отмечает Наталья Бендик.

Бывает и такое, что все запросы отправлены, ответы на них получены, но ничего конкретного узнать не удалось. Тогда специалисты «Бизнес-Архива» начинают исследовать летописи, записи путешественников, которые бывали в тех местах, и даже метрические книги. По словам Натальи Бендик, информацию о поселениях порой можно найти в самых неожиданных местах и источниках.

Большая гордость компании - подготовка и издание таких книг, как «Летопись городской власти», изданная к 80-летию г. Комсомольска-на-Амуре. За это издание компания была удостоена в 2012 г. диплома третьей степени на книжной ярмарке «Печатный двор» (г. Владивосток).

Прелесть этого фолианта в том, что в нем рассказывается прежде всего о людях, которые строили и руководили городом. Значительная часть источников, собранных специалистами «Бизнес-Архива», были впервые использованы в текстах после их рассекречивания. В 2018 г. при участии компании была издана книга «Личность» к 80-летию Хабаровского края. Поиск документов, сбор источников в архивах, семьях, музеях - одна из важнейших задач, которую взяли на себя архивисты компании.

ПОРЯДОК В ДОКУМЕНТАХ - ПОРЯДОК В РАБОТЕ

Актуальный вопрос для многих предприятий и компаний - организация делопроизводства и архива. Создавать, использовать и хранить документы тоже надо уметь, и далеко не все обладают такими навыками. Известно множество историй, когда бумаги оформлялись и хранились кое-как, из-за чего люди остались без подтверждения трудового стажа и начисления пенсии.

Яркий пример: в «Бизнес-Архив» обратилась одна из крупных торговых сетей Хабаровска. Архив у компании - одно только название: все документы они складывали в стопки без какой-либо системы. Копились метровые кипы, и что-то найти в них было нереально.

- Самая востребованная услуга - приведение архива в порядок. На первом этапе необходимо организовать документооборот, назначить ответственных за это направление в учреждении, затем все документы систематизируются и приводятся в надлежащее состояние в соответствии с установленными правилами. В этом деле очень много нюансов и тонкостей, зато такому архиву и прокурорская проверка не страшна, - отмечает руководитель «Бизнес-Архива».

Специалисты Бизнес-Архива на пленарном заседании Чернышевских чтений. Ноябрь, 2011 год.Фото: Предоставлено героем публикации

ПОКАЗАТЕЛЬ ДОВЕРИЯ

В числе партнеров и заказчиков «Бизнес-Архива» - власти Хабаровского края и его столицы, крупные муниципальные предприятия, научные институты, высшие учебные заведения и международные компании, крупные коммерческие объединения. Для них «Бизнес-Архив» по крупицам восстанавливал историю, участвовал в создании фолиантов и галерей руководителей, создавал архивы.

16 января «Бизнес-Архив» отметит свой 15-летний юбилей. День рождения компании Наталья хочет отметить в кругу коллег. Есть план провести конференцию или круглый стол с теми, кто занимается оказанием услуг в области делопроизводства и архивного дела, чтобы познакомиться, обменяться мнениями, знаниями и опытом. «Мы все работаем в одном правовом поле, по единым правилам и требованиям, разработанным ВНИИДАД, Росархивом, архивными органами регионов. Однако у всех есть свой опыт, свои подходы, методики. И это очень ценно и важно для нас. Один в поле не воин, и иногда нужна взаимовыручка. Хотелось бы создать независимую ассоциацию архивных учреждений и архивистов, которая позволит сделать серьезные шаги по сохранению документального наследия Дальнего Востока. «Вместе мы - сила!» - считает Наталья.