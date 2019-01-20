В составе сборной России по хоккею с мячом на чемпионате мира в Швеции будут играть семеро хабаровчан

То что в сборную страны которая будет играть на Чемпионате мира в Швеции отобрали сразу семерых игроков «СКА-нефтяника» неудивительно — возглавляет сборную Михаил Юрьев — наставник хабаровской команды. К тому же черно-красные на этот момент объективно сильнейшая команда в стране, собравшая в свою копилку все возможные титулы. Они действующие чемпионы регулярного чемпионата страны, обладатели Кубка и Суперкубка России. В идущем сейчас регулярном чемпионате команда стабильно держится на первом месте не проиграв ни одного матча из 37 и только московскому «Динамо» удалось сыграть с хабаровчанами в ничью. Ближайший к нам соперник - красноярский «Енисей» отстает от хабаровчан на целых 12 очков. Из кого же еще выбирать?

Итак в Швецию отстаивать честь страны из Хабаровска поедут: вратарь Денис Рысев (шестой чемпионат мира, 4 победы), защитники Василий Грановский (седьмой чемпионат, 4 победы) и Юрий Викулин (тринадцатый чемпионат, 9 побед), полузащитники Максим Ишкельдин (восьмой чемпионат, 5 побед), Алан Джусоев (восьмой чемпионат, 5 побед) и Янис Бефус (пятый чемпионат, 3 победы), нападающий Артем Бондаренко (пятый чемпионат, 3 победы).

- Армейцы вылетят в Швецию уже 22 января, на следующий день после очередного календарного матча регулярного первенства страны, который СКА проведет в Нижнем Новгороде, - рассказали в пресс-службе клуба «СКА-нефтянник». - Сам чемпионат мира пройдет с 26 января по 2 февраля.

Кстати играть в Швеции на мировом первенстве будут не семь а восемь хабаровских армейцев. Семеро в сборной команде России, один — нападающий красно-черных Эрик Петтерссон в сборной команде страны - хозяки чемпионата.

Такое же широкое представительство хабаровского клуба в сборной России было отмечено на чемпионате мира 2017 года в шведском Сандвикене.