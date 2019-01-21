На голодный желудок не спится: на Камчатке нашли Жруна-2

Нового «лакомку» нашли на Курильском озере возле кордона «Озерной» в Кроноцком государственном заповеднике. Мишка несмотря на то, что уже середина января, и все его сородичи давно спят, отказывается отправляться на боковую. У него есть дело, которое бросить никак нельзя - в озере до сих пор идет нерест нерки, ее очень много, а косолапый очень любит красную рыбку. Как тут можно уснуть, когда озеро полно вкусной и здоровой пищи?

Обнаружил неспящего медведя инспектор, который круглосуточно дежурит на кордоне, наблюдая за окрестностями. Фото сделано издалека поскольку подходить к здоровому и сильному самцу небезопасно.

- У нас на Курильском озере нерест нерки может продолжаться вплоть до марта, то есть рыба там есть всегда, вот медведь и не залегает в спячку, - рассказывает Наталья Долгих, специалист по связям с общественностью ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник». - Обычно это крупные самцы с хорошим аппетитом, которые любят покушать, и они могут залечь даже в конце января или в любое другое удобное для него время, может и вообще не спать, хотя раньше таких случаев у нас зарегистрировано не было. На здоровье медведя это никак не сказывается. Они ведь залегают в берлогу не потому что хотят спать — спусковой механизм залегания медведей в спячку это отсутствие пищи. Именно поэтому они спят зимой, когда есть нечего. Ну а если пищи много, какой тут сон? Медведи очень разные по характеру, встречаются среди них и такие экземпляры, для которых лучше вкусно покушать, чем поспать.

Фото сделано издалека поскольку подходить к здоровому и сильному самцу небезопасно. Фото Константина Лукашевского.

Как утверждают сотрудники заповедника, это ни в коем случае не шатун, а нормальный, здоровый зверь.

- Шатуном называют бурого хищника, не успевшего накопить достаточно жира к зиме и продолжающего бродить в поисках пищи. Это может происходить из-за бескормицы, болезни или раны. Такой зверь очень опасен, им движет лишь голод. И он обречён. Шатуном может стать и медведь, потревоженный чем-то или кем-то во время спячки. Например, при природных катаклизмах, таких как извержение вулкана или землятресение, при лесных вырубках или геологических работах, езде снегоходчиков непосредственно вблизи места спячки медведь может покинуть берлогу раньше времени. Но если это произошло в марте, то у него есть шанс прокормиться, не стать шатуном и выжить, - объясняют сотрудники заповедника.

Имя косолапому с хорошим аппетитом нашлось сразу — сотрудники заповедника назвали его Жрун-2 в память о толстом детеныше пестрой нерпы - Жруне, теперь уже Жруне Первом.

Толстый детеныш пестрой нерпы прозванный - Жрун, буквально покорил интернет. Фото: Геннадий Волынец, ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник»

Напомним, что нашли чрезвычайно толстого, но симпатичного беляка на острове Уташуд, что в Южно-Камчатском федеральном заказнике, входящем в Кроноцкий государственный заповедник. Тогда щенок-пухляш буквально покорил интернет. Биологи рассказали, что размеры детеныша объясняются жирным молоком его матери — хорошей охотницы.

Впрочем, Камчатка - настолько богатый регион, что для того, чтобы хорошо поесть даже охотиться не надо. Тому живое доказательство еще одна звезда инстаграма - хитрая лиса, которой рыба сама залетала в пасть.