Телефонные террористы сообщают о минировании школ и больниц Камчатки, запугивая трагедией Магнитогорска

22 января с самого утра школы и больницы Петропавловска-Камчатского получают пугающие звонки. Аноним сообщал, что в зданиях заложены бомбы. О количестве таких телефонных разговоров пока неизвестно. Тем не менее, реагировать руководствам всех социальных объектов нужно было незамедлительно. На улице оказались десятки учеников и пациентов, которых эвакуировали, как и положено по правилам.

- Да, действительно, сегодня утром позвонил неизвестный и сказал, что наша школа заминирована, - рассказывает сотрудник школы №30 Петропавловска-Камчатского. - Все дети, учителя и администрация незамедлительно покинули здание. До сих пор у нас работают кинологи, обследуют кабинеты на этажах.

Сообщения о минировании социальных объектов подтвердили и в региональном управлении федеральной службы безопасности.

- Серии звонков стали поступать с утра. Пока сложно говорить об их количестве, - говорит «КП»-Хабаровск» Александр Чистяков, руководитель пресс-службы УФСБ России по Камчатскому краю. - Информация сейчас проверяется. До сих пор ведутся оперативные мероприятия. Пока ни одно из сообщений не подтвердилось.

По некоторым данным, кроме телефонных террористов, жителей полуострова напугали и сообщения в интернете. В соцсетях и мэссенджерах распространяются такие сообщения: «Наверняка слышали про взрывы в Магнитогорске? Теперь очередь дошла и до вашего города».

«КП»-Хабаровск» следит за развитием ситуации.