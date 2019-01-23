Отдать нельзя оставить: Приморье и Хабаровский край не могут поделить знаменитого тигра

Между Хабаровским краем и Приморьем разразился новый конфликт, но на этот раз отнюдь не политический, а социальный. Регионы не могут поделить краснокнижное животное. И не абы какое, а известное на всю страну. Речь идет о тигре Амур, который прославился благодаря необычной дружбе с козлом по имени Тимур. По этой истории в Хабаровске даже спектакль поставили. Только в итоге это все оказалось фейком, а тигр съел козла. Но сейчас представителям Приморского Сафари-парка и Приамурского зоосада не до милых историй. Уже больше года они делят именитого тигра.

По закону, Амур принадлежит Хабаровскому краю, так как был рожден в неволе в местном зоопарке. Под Находку хищника отправили вместе с сестрой Тайгой еще в ноябре 2012 года, когда тигрятам было по полгода. С тех пор они и жили в Приморье на условиях договора о безвозмездном пользовании. Его, кстати, заключили до ноября 2016-го, потом на устной основе стороны договорились оставить зверей в Сафари-парке еще на год — до 2017-го. С тех пор прошло больше года. Это значит, что фактически хищники без каких-либо законных оснований живут в Приморье. Или, как говорит глава Приамурского зоосада, их незаконно удерживают. Сейчас основная проблема в том, что Приморский Сафари-парк готов отдать лишь Тайгу. Ее уже отправили в карантин, ведь по правилам из одного зоопарка в другой животное могут перевести лишь после прохождения этой процедуры. Для самки она закончится 28 января, к этому времени хабаровские ветеринары уже будут рядом с ней, чтобы подготовить Тайгу к транспортировке. А вот, как быть с Амуром пока неизвестно. Мирным путем возвращать его законным владельцам приморцы не готовы.

- Если он такой любимчик, которому готовы едва ли не памятник поставить, то переведите свое учреждение в некоммерческое, - обращается к директору Приморского Сафари-парка Андрей Долин, руководитель Приамурского зоосада. - Мы не можем по закону передать тигра в частные руки. Это как если бы государственный автомобиль отдали частному таксисту. Это же неправильно.

Фактически зоопарк не может ни продлить договор, ни подарить тигра Сафари-парку, ни продать его. Дело в том, что раньше государственные зоосады могли давать в аренду своих животных на безвозмездной основе частным паркам, но сейчас ситуация изменилась. Теперь государственное имущество не может быть передано в частные руки. Хотя лазейка все же есть - можно объявить аукцион. Но владелец Сафари-парка начал сразу же задаваться вопросом, почему стоимость тигра раньше оценивалась в 100 тысяч рублей, а сейчас речь идет о миллионах. Причем спор идет только об Амуре, его сестру без вопросов готовы вернуть в Хабаровск.

- Амур популярен, а Тайга нет. Почему его так оценили? Потому что он стал известным? Те, кто занимается тиграми посмеялись с этой суммы. Их цена сейчас 118 тысяч рублей, - говорит Дмитрий Мезенцев, директор Приморского Сафари-парка. - Но нам даже не предлагали поучаствовать в аукционе. А мы бы пошли на это.

Руководство Приамурского зоосада объяснило, что так как тигр фактически принадлежит Хабаровскому краю, его поставили на баланс как особо ценное имущество. Изначально его цена и в самом деле составляла 100 тысяч рублей, но с наступлением репродуктивного возраста необходимо было сделать переоценку, чтобы выяснить рыночную стоимость. Предпосылкой стало и то, что к хищнику появился коммерческий интерес. Эта оценка и показала, что теперь Амур стоит не меньше 1 миллиона 305 тысяч рублей. А так как интереса к приобретению Тайги не было, оценивать ее не стали. Но директор Приамурского зоосада заверил, что рыночная цена половозрелой самки не может быть ниже 1 миллиона 300 тысяч рублей. Но вопрос с продажей так и остался нерешенным.

Руководитель Сафари-парка не намерен отпускать любимчика публики. Он вместе с адвокатами составляет заявление в генеральную прокуратуру, чтобы они разобрались в этой ситуации. Дмитрий Николаевич признается, что без боя не сдастся и дойдет до суда.

- Неправильно отдавать его. У Амура столько поклонников, многие звонят мне и плачут. Люди так просто его не отпустят. Меня люди съедят, да я и сам не готов отдать Амура. Тут целая армия тех, кто против передачи тигра. Это же будет преступление с моей стороны так поступить, - резюмирует Дмитрий Мезенцев.

В Хабарвоске же наоборот говорят, что готовы были оставить любимчика приморцев в Сафари-парке и даже писали письмо с такой просьбой в краевое министерство имущественных отношений. Но оттуда им пришел отказ — по закону не положено. В итоге сейчас видится лишь одно будущее для хищников. Амур отправится в краснодарский зоопарк все на тех же условиях — безвозмездно. Тайгу же передадут в Алматинский зоопарк. Главное, чтобы звери размножались. Принимающей стороне придется лишь за перевозку заплатить. Сначала от Хабаровска до Москвы, а затем уже на Кубань и в Алма-Ату.

Комсомольская правда продолжит следить за развитием событий.