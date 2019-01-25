«С вещами на выход!»: Как в Хабаровском крае этапируют заключенных

ПО ТУНДРЕ, ПО ЖЕЛЕЗНОЙ ДРОГЕ...

Есть мир обычный, а есть скрытый от глаз обывателя. Например, тюрьмы и колонии. Мало кто знает, на территории Хабаровского края 11 колоний и 4 следственных изолятора, в которых содержится около 10 тысяч заключенных. Можно было бы написать «сидят», но это далеко не так, по большей части, почти вся эта масса преступников, подозреваемых и обвиняемых постоянно перемещается с места на место. Их возят на допросы, в суд, этапируют к местам заключения, перемещают из колонии в колонию — всего около 30 тысяч поездок в год, более 80 в день. Мы просто этого не замечаем.

«С вещами на выход!»: Как в Хабаровском крае этапируют заключенныхФото: Борис КОКУРИН

Когда будете проходить утром мимо хабаровского следственного изолятора, обратите внимание на ряд машин с зеленой полосой на борту, выстроившихся перед ним в очередь — они тут не просто так, через несколько минут автомобили нырнут в ворота учреждения и выедут уже набитые арестантами, развозя их в разные концы города.

«С вещами на выход!»: Как в Хабаровском крае этапируют заключенныхФото: Борис КОКУРИН

При этом по мировой статистике именно этап перевозки является самым опасным с точки зрения возможности сбежать. Куда денешься из камеры, расположенной в строго охраняемой зоне? А вот когда тебя пересаживают в автомобиль, поезд, самолет или судно — возможностей открывается неизмеримо больше.

«С вещами на выход!»: Как в Хабаровском крае этапируют заключенныхФото: Борис КОКУРИН

- Если есть хоть малейшая возможность убежать, заключенный всегда ей воспользуется, такова психология людей, - делится наблюдениями Елена Мальгрем, психолог долгое время отработавший в СИЗО. - Даже если он за побег получит срок больше, чем имеет сейчас. И это приходится постоянно учитывать.

Для того, чтобы не дать заключенным этого сделать и существует конвой. Вооруженные люди, способные быстро и решительно пресечь все попытки обрести несанкционированную свободу. За все двадцать лет существования конвойной службы краевого УФСИН никому из «спецконтенгента» (так называют здесь этапируемых) этого сделать не удалось, хотя попытки были.

«С вещами на выход!»: Как в Хабаровском крае этапируют заключенныхФото: Борис КОКУРИН

ПО ЭТАПУ С ПРИГОВОРОМ НА РУКАХ

Мы сейчас в хабаровском СИЗО. Сегодня здесь этап. 30 человек необходимо доставить в пассажирское депо, пересадить в спецвагон и переправить в колонии, конечная остановка - Чегдомын. Четверо конвойных, не торопясь, переодеваются в синие халаты и натягивают на руки перчатки — досмотр.

- Иванов! Выходим! Получаем вещи,- командует сотрудник, провожая сгорбленного заключенного в комнату. Понять, сколько тому лет, невозможно. Может сорок, а может и все шестьдесят.

«С вещами на выход!»: Как в Хабаровском крае этапируют заключенныхФото: Борис КОКУРИН

Здесь специальные оббитые металлом столы, затхлый запах и трещат люминесцентные лампы. Сначала документы начальнику, потом сумку на стол. Открывают, смотрят, ощупывают швы, проверяют на двойное дно, сканируют металлоискателем. Потом конвоируемого раздевают до трусов и также досконально прощупывают всю одежду и обувь. Даже иголка, спрятанная в шов, может быть очень опасна.

- Во-первых, есть вещи которые разрешены в СИЗО, но запрещены в колонии, например бритвы, - рассказывает Виктор Березкин, заместитель начальника отдела по конвоированию УФСИН России по Хабаровскому краю. - Наша задача их найти и изъять, во-вторых, все колющее-режущие предметы, оружие. Могут спрятать куда угодно: в одежду, в обувь, а потом напасть на конвой. Поэтому обыск такой тщательный, парни отлично понимают, что это их безопасность. Пропустишь что-нибудь здесь — можешь поплатиться жизнью. В Иркутской области как-то бандит на этапе напал на конвоиров, порезал парней заточкой, пытался оружие отобрать, еле отбились. Вы тут тоже аккуратнее, по сторонам внимательно смотрите, разные люди есть...

«С вещами на выход!»: Как в Хабаровском крае этапируют заключенныхФото: Борис КОКУРИН

Первая партия спецконтенгента, с интересом поглядывая на журналиста, спускается в накопитель. В это же время в шлюз на воротах заезжает первый автомобиль — КамАз с приставкой «спец». Его тоже досматривает конвой и внутри, и снаружи. Сотрудник даже спускается в яму и оглядывает днище автомобиля снизу.

- Зачем? - интересуюсь у него.

- Положено, - отрезает он, подсвечивая себе фонариком. - Мало ли кто и что могли туда прицепить.

«С вещами на выход!»: Как в Хабаровском крае этапируют заключенныхФото: Борис КОКУРИН

«БЕЛЫЙ» ВОРОНОК

Внутри спецавтомобиль разделен на четыре камеры — две вместимостью в пятнадцать человек, две «одиночки». В «одиночках» стоят биотуалеты — мало ли что кому приспичит по пути, остановок лучше не допускать. В общих камерах узкие железные скамейки, камеры видеонаблюдения (начальник караула может наблюдать за обстановкой прямо из кабины). В машине есть кондиционер и печка. Раньше машины оснащали специальными антираскачивающими системами, но новые автомобили и так с широкой базой — раскачать их невозможно.

- Внимание! - повышает голос начальник, дождавшись, когда последний из этапа скроется в камере автомобиля. - Нарушение целостности дверей, пола, стен и потолка приравнивается к побегу. Конвой может применять спецсредства без предупреждения! Поехали!

«С вещами на выход!»: Как в Хабаровском крае этапируют заключенныхФото: Борис КОКУРИН

Конвой, который непосредственно контактирует с заключенными, не вооружен — все огнестрельное оружие у начальника караула. Он выдаст его бойцам только после того, как все двери будут заперты. Если кто-то начнет дебоширить, успокаивать его придется дубинками, газовыми баллончиками и голыми руками. Быть сильным — одно из требований при наборе в конвоиры. Еще желательно отслужить в армии, получить хотя бы среднее образование, владеть навыками рукопашного боя и быть отличными психологами.

«С вещами на выход!»: Как в Хабаровском крае этапируют заключенныхФото: Борис КОКУРИН

В требованиях так и пишут: уметь воздействовать на других людей, предупреждать и разрешать конфликтные ситуации, уметь быстро принимать решения, в том числе, в ситуации недостатка информации, быть готовым к риску. Важными для конвоира качествами являются: хорошая память на лица, особенности поведения; наблюдательность и внимательность, способность замечать даже незначительные изменения в окружающей обстановке и в поведении людей, умение быстро реагировать на зрительные и слуховые раздражители. Также конвоиру необходимы сильная воля и хорошее самообладание.

Понятно, что кандидатов с такими данными найти очень сложно, поэтому готовят их уже на месте в конвойной службе, тестируя каждый месяц.

«С вещами на выход!»: Как в Хабаровском крае этапируют заключенныхФото: Борис КОКУРИН

ВМЕСТЕ, НО НЕ СОПРИКАСАЯСЬ

Пассажирское депо станции Хабаровск-2. Здесь на отшибе стоят те самые спецвагоны с мелко забранными решетками окнами, с дверями, которые запираются только снаружи. Его прицепят к хвосту состава, и уголовники поедут в одном поезде с остальными пассажирами. Вот только попасть в этот вагон, или выйти из него никому не удастся до самой конечной остановки. Внутри вагон разделен на зарешеченные камеры, есть помещения для охраны — им придется сопровождать заключенных пока не сдадут их всех с рук на руки сотрудникам колонии. Спать по полтора часа через каждые шесть и внимательно наблюдать за контингентом. К вагону подходит колонна спецавтомобилей. У вагона выстраивается оцепление, причем для разного вида транспорта, разная конфигурация охраны. Здесь конвой с автоматами стоит и возле машины, и в ней, и за вагоном, за происходящим наблюдает служебная собака — овчарка.

«С вещами на выход!»: Как в Хабаровском крае этапируют заключенныхФото: Борис КОКУРИН

Первая машина, вторая, третья и тут в проеме мелькает миловидное женское личико.

- Их что всех вместе повезут? - интересуюсь у охраны. - Мужчин и женщин?

- Ну а что для них отдельный вагон заказывать? - пожимает плечами начальник конвоя. - Везут всех вместе, но в разных камерах. Тут главное, чтобы они не пересекались без охраны. А это мы обеспечим.

Конвойному управлению краевого УФСИН в этом году исполнилось 20 лет. За это время было перевезено более 600 тысяч уголовников и не было зарегистрировано ни одного побега. Как так получилось?

«С вещами на выход!»: Как в Хабаровском крае этапируют заключенныхФото: Борис КОКУРИН

- Строгое соблюдение всех правил, контроль и внимательность, - улыбается Михаил Ануфриенко, заместитель начальника управления по конвоированию УФСИН России по Хабаровскому краю. - В этой работе постоянно приходится быть начеку. Пресекать любые попытки побега, чтобы у заключенных даже мысли об этом не возникало. Не оставлять им ни одной лазейки. Это сложно, но в принципе выполнимо. Впрочем попытки были на моей памяти. Как раз при посадке из спецвагона в спецавтомобиль следственный арестованный бросил в начальника караула сумку с личными вещами и пытался поднырнуть под машину. Но там его ждали другие наши сотрудники. Так что побег не состоялся. Других случаев вспомнить не могу, и слава богу!