2019-01-25T11:42:42+03:00
Общество

Нет бумаги - нет приема. На Камчатке ленивая медсестра потребовала у пациентов носить с собой в больницу листы А4

Такое объявление креативная женщина повесила на дверь кабинета терапевта, чтобы не ходить за бумагой самой [фото]
Элина ОГАНЕСЯН
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Нет бумаги - нет приема: на Камчатке ленивая медсестра потребовала у пациентов носить с собой в больницу листы А4. ФОТО: прокуратура Камчатского края.Нет бумаги - нет приема: на Камчатке ленивая медсестра потребовала у пациентов носить с собой в больницу листы А4. ФОТО: прокуратура Камчатского края.
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МОЖНО НА ПРИЕМ? ТОЛЬКО У МЕНЯ БУМАГИ НЕТ

Вторник. 22 января. Все больницы работают в штатном режиме. Однако в Елизовской районной больнице на Камчатке появилось нововведение. Теперь, чтобы попасть на прием к врачу, нужно с собой иметь лист бумаги. При том не любая бумага подойдет - исключительно формата А4. Соответствующее объявление появилось на двери кабинета, где прием ведет врач-терапевт. На нем черным по белому: На прием при себе иметь: БУМАГУ ФОРМАТА А4! БЕЗ БУМАГИ НЕТ ПРИЕМА! Не на чем печатать!

Некоторые восприняли информацию, как шутку, другие же всерьез поверили и спрашивали у самого врача, примут ли их, если «бумагу забыл дома». Терапевт «шел навстречу» забывчивым и непредусмотрительным пациентам и закрывал глаза на новые правила. Не все ж знали об условиях приема больницы в этот день. Картина наверняка выглядела довольно забавно.

Стук в дверь.

«К вам на прием можно? Только я бумагу с собой не взял».

А ответ:

«Заходите, но это в первый и последний раз».

Анекдот, не иначе.

Разумеется, фотография объявления молниеносно разлетелась по социальным сетям. Пользователи тут же подняли шумиху, и об инциденте стало известно в региональной прокуратуре.

Нет бумаги - нет приема: на Камчатке ленивая медсестра потребовала у пациентов носить с собой в больницу листы А4. ФОТО: прокуратура Камчатского края.

Нет бумаги - нет приема: на Камчатке ленивая медсестра потребовала у пациентов носить с собой в больницу листы А4. ФОТО: прокуратура Камчатского края.

ШУТОЧКИ ОТ МЕДСЕСТРЫ

Как оказалось, объявление провисело на двери терапевта несколько часов. Только ближе к вечеру другие врачи увидели недоразумение и сняли лист с недостоверной информацией. Когда сотрудники надзорного ведомства приехали в больницу, никакого объявления уже не было.

По словам руководства, в медицинском учреждении, естественно, нет никаких нововведений, связанных с приемом. А все это дело рук медсестры.

Нет бумаги - нет приема: на Камчатке ленивая медсестра потребовала у пациентов носить с собой в больницу листы А4. ФОТО: прокуратура Камчатского края.

Нет бумаги - нет приема: на Камчатке ленивая медсестра потребовала у пациентов носить с собой в больницу листы А4. ФОТО: прокуратура Камчатского края.

В обед бумага закончилась, и она должна была сходить за ней. Женщине было так лень идти в подсобку, что она решила сделать из больницы учреждение с самообслуживанием, где пациенты должны приходить на прием со своей бумагой. Как оказалось, медсестра еще тот генератор подобных идей. Дирекция успела вдоволь с ней помучиться, ее даже называют настоящей больничной катастрофой, которая своей работой лишь создает проблемы. Примечательно, что даже сам терапевт, на двери которого висело это объявление, о проделках своей помощницы ничего не знал.

- Руководство поликлиники объяснило, что проблем с бумагой в учреждении нет – она имеется в наличии, прием пациентов 22 января прошел в обычном режиме, жалоб и заявлений граждан по поводу этого объявления или отказа в приеме у врача руководству поликлиники не поступало, - рассказывает Лариса Шунина, руководитель пресс-службы прокуратуры Камчатского края. - От медсестры уже получено объяснение, в котором она искренне раскаивается и сожалеет о случившемся.

Накануне прокуратура предупредила главного врача этой больницы, что подобные выходки недопустимы и являются нарушением действующего законодательства. Креативную виновницу привлекут к дисциплинарной ответственности.

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