2019-01-26T10:47:54+03:00
Общество

Свалку с трупами овец и баранов нашли в пригороде Хабаровска

Жуткий видоролик с кадрами места происшествия распространяется в сети [видео]
Элина ОГАНЕСЯН
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Свалку с трупами овец и баранов нашли в пригороде ХабаровскаСвалку с трупами овец и баранов нашли в пригороде ХабаровскаФото: Социальные сети
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Накануне в интернете появилось видео, снятое недалеко от села Чистополье. Из участка на Матвеевском шоссе неизвестные сделали настоящую скотосвалку. Кадры довольно жуткие, несмотря на то, что «могилы» запорошило снегом. По мнению хабаровчан, ситуация выглядела бы намного хуже в теплое время года.

Проходящие мимо хабаровчане сперва не смогли разобрать, что там за шкуры, а, приблизившись, обомлели – трупы овец и баранов. Рядом лежали еще и копыта с рогами.

Примечательно, что такие находки для Хабаровска и его пригорода не редкость. По мнению пользователей сети, так местные фермеры избавляются от биомусора, чтобы не тратить время и деньги на вывоз в отдаленные пункты. В результате появляются такие скотомогильники, пугающие жителей краевого центра.

voop.khvvoop.khv
Свалку с трупами овец и баранов нашли в пригороде Хабаровска
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